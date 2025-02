Aprica, il downhill torna in Lombardia con un'attenzione per la disabilità

Ascolta ora 00:00 00:00

Il downhill torna in Lombardia con la «IXS European Cup 2025» ad Aprica dal 27 al 29 giugno. Velocità, sudore, tecnica, adrenalina e paesaggi mozzafiato, con un'attenzione particolare, in questa edizione, all'inclusione, con i giovani disabili dell'associazione I Ragazzi di Robin che vestiranno i panni dei fotografi realizzando immagini e video durante le gare. Sempre in Lombardia, a Madesimo, a luglio sarà la volta del campionato italiano in prova unica. In regione quasi tutte le località montane sono dotate di piste da downhill, con il ciclismo fuori strada che registra numeri record di tesserati e praticanti amatoriali. «Da sempre puntiamo alla destagionalizzazione per la montagna. E sono anni che stiamo spingendo sul mondo del bike - dice l'assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori (nella foto) - e su un turismo che fa del paesaggio e dell'ambiente un elemento fondamentale insieme allo sport. Il downhill sta prendendo molto piede e riesce a coniugare sport, montagna, dedizione e impegno». La sottosegretaria a Sport e Giovani Federica Picchi si dice «orgogliosa di poter supportare una competizione che incentiva la partecipazione giovanile, con una crescita delle presenze femminili». Riccardo Pase (Lega) sottolinea il coinvolgimento dei ragazzi di Robin, che «hanno già più volte dimostrato di avere un carattere sportivo. Ricordo che alcuni hanno partecipato alla maratona di New York, autofinanziandosi con la realizzazione di dipinti molto suggestivi». Quadri ospitati al Pirellone e il ricavato utilizzato per il viaggio di due ragazzi che avevano il sogno di correre la maratona nella Grande Mela. Anche nel caso del downhill, l'idea è di realizzare, dopo le gare, un'esposizione.

«Attraverso gli scatti potremo vedere questa disciplina secondo il loro punto di vista e magari tra di loro ci sarà anche un futuro fotografo sportivo» conclude Melania Scocco, presidente e fondatrice dell'associazione.