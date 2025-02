Arrestato allenatore di volley che molestava ragazzine di 13 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Nell'ottobre 2023 era toccata all'allora allenatore della squadra femminile del Saronno Volley, accusato di aver abusato di una giocatrice che all'epoca aveva appena 14 anni e il processo a carico dell'uomo è tuttora in corso. Ieri la medesima accusa, violenza sessuale aggravata, ha colpito un altro allenatore di pallavolo della provincia varesina e precisamente il 53enne che da oltre due anni allenava nella palestra comunale il settore giovanile della Valbossa Volley di Azzate, squadra di pallavolo del piccolo centro affacciato sul lago di Varese. E che ieri mattina è stato arrestato dai carabinieri del reparto operativo guidati dal tenente colonnello Alessandro Giuliani su disposizione del gip di Varese e adesso si trova in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. L'indagine è condotta dal procuratore Antonio Gustapane.

Il mondo sportivo locale e quello del volley in generale è a dir poco sotto choc. Si tratta veramente di una brutta storia e questa considerazione non è in questo caso un luogo comune. Il mister avrebbe infatti compiuto abusi su almeno sette giocatrici minorenni della squadra, di età compresa fra i tredici e i sedici anni.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia, presentata circa tre mesi fa, a novembre, da parte di una delle presunte vittime, che ha raccontato l'accaduto prima alla madre e, in seguito, agli inquirenti ai quali la famiglia ha presentato denuncia. La ragazza ha spiegato che i fatti sarebbero avvenuti in occasione degli allenamenti e delle partite, nonché nel tragitto verso casa quando era accompagnata in auto dal medesimo tecnico che si offriva di darle un passaggio. Sarebbero stati accertati diversi episodi analoghi in cui l'allenatore, approfittando del suo ruolo, avrebbe toccato le giovani giocatrici palpandole, in alcuni casi, anche nelle parti intime.

Oltre ai fatti del Saronno Volley, un altro allenatore di una squadra dell'area varesina, ma stavolta di Busto Arsizio, era stato denunciato nell'ottobre

2022 per molestie sessuali nei confronti di una sua giocatrice che all'epoca aveva poco più di 14 anni. Il reato ipotizzato era quello di atti sessuali su minore da parte di un allenatore di pallavolo della squadra under 16.