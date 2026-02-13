Latitante tradito da tifo per l’hockey

Alla passione sportiva non si comanda anche a costo di finire manette. La storia è quella di un tifoso slovacco tradito dal tifo per l'hockey su ghiaccio. L'uomo, un latitante di 44 anni ricercato da 16 anni, è stato bloccato in città dove era venuto per tifare la sua nazionale impegnata nelle Olimpiadi invernali. Risultava colpito da ordine di cattura emesso dal Tribunale di Bolzano nel 2010 per furti in esercizi commerciali. I carabinieri lo hanno rintracciato dopo un alert da un camping di via Ajraghi, dove è stato arrestato. Deve scontare 11 mesi e 7 giorni per reati contro il patrimonio. È stato portato mercoledì mattina a San Vittore. Tutto é iniziato appena il 44enne si é presentato alla reception della struttura in zona Baggio. Quando i dipendenti hanno inserito i suoi dati a sistema é scattato l'alert collegato al software integrato nel portale telematico della polizia utilizzato dalle strutture ricettive (hotel, B&b, affitti brevi) per comunicare i dati degli ospiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile che gli hanno notificato l'ordine di cattura emesso dal tribunale di Bolzano. Così per lui sono scattate le manette. La beffa è che si è perso anche la partita della Slovacchia contro la Finlandia delle 16.40, vinta dalla sua squadra 4 a 1.

Un match d'esordio nel torneo olimpico dominato a sorpresa e che arriva dopo che i finlandesi avevano battuto gli slovacchi per 14 gare di fila. Probabilmente il 44enne arrivato a Milano per assistere al match se la sentiva che questa era la volta buona. Ma non per lui...