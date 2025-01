"Arriva Damiano dei Måneskin. La scaletta? Non faremo tardi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Carlo Conti, valutazione generale di queste 30 canzoni in gara?

«Si è tornati a focalizzarsi sui rapporti personali. C'è più micromondo che macromondo. Ma non è una mia scelta. È che non sono state presentate altre canzoni con temi di guerra o sociali».

Ma perché, secondo lei?

«Forse è un modo per sfuggire alla pressione di ciò che viviamo ogni giorno».

Quindi non si parlerà di attualità a Sanremo?

«Mica ci sono soltanto i brani. L'attualità si può raccontare anche con gli ospiti o con i servizi».

Anche Tony Effe evita violenze verbali. Ha dato disposizioni particolari o fatto censure ai rapper?

«Assolutamente no».

Trenta cantanti non sono troppi?

«Preferisco avere un ospite in meno e tre cantanti in più».

Manca il rock.

«E mi spiace molto, perché mi piace».

Anche il rap latita.

«Forse anche i rapper si stanno spostando verso il pop».

Emis Killa è stato coinvolto nell'inchiesta ultras di Milan e Inter.

«Una faccenda che non può essere vincolante per me che sono direttore artistico del Festival di Sanremo e che mi occupo di scegliere le canzoni».

A Sanremo si rischia spesso il pasticcio con gli sponsor.

«Diciamo che eviteremo una questione simile a quella dello scorso anno con John Travolta».

Un altro rischio è finire a notte fonda.

«Se accadrà è perché ho sbagliato la scaletta. In realtà pensiamo di chiudere intorno all'1 tutte le prime quattro puntate e poi all'1 e mezza la finale».

Jovanotti

«Alla seconda serata ci sarà Damiano dei Måneskin. Ha accettato subito l'invito, dopotutto Sanremo è stato un posto decisivo per la sua band».