Arriva l'estate e la Top ten si fa "gialla"

Joël Dicker continua a macinare copie in vetta alla classifica. Quella di settimana scorsa è stata una partenza al fulmicotone, ma anche nella seconda settimana riesce a mantenersi a quasi 19mila copie, secondo Nielsen, con il suo Il caso Alaska Sanders (La nave di Teseo). Del resto era facile immaginarsi un successo così per l'attesissimo seguito di La verità sul caso Harry Quebert. Magari, come a volte accade, l'arrivo del secondo romanzo potrebbe anche risvegliare le vendite del precedente. Intanto, visto che è iniziata la battaglia per i libri da ombrellone, irrompe una novità al secondo posto: si tratta di La carrozza della santa (Einaudi) della scrittrice Cristina Cassar Scalia. Si tratta di un nuovo giallo dedicato al vicequestore Vanina Guarrasi e alla sua squadra. Il personaggio ha ormai un suo pubblico e un suo ruolo nel filone del giallo siciliano, ecco spiegate le 10mila e centosessantatré copie sul colpo.

Bastano alla Cassar Scalia per sorpassare una delle bestselleriste più amate, Lucinda Riley, che quest'estate scende in campo anche lei con un titolo che ammicca al noir: Delitti a Fleat House (Giunti). Al momento si attesta sulle 9mila e duecentotrenta copie. Non male in una classifica che più aumenta la temperatura, più diventa vivace. E se scendiamo al quarto posto? Troviamo un altro giallista, Maurizio De Giovanni con Un volo per Sara (Rizzoli). Ammanetta 7mila e trecentotrentatré copie. A seguire De Giovanni, una raccolta di sei racconti di Andrea Camilleri (1925-2019), per la prima volta antologizzati assieme: La coscienza di Montalbano (Sellerio). Il commissario di Vigata cattura 6mila e quattrocentocinquantacinque lettori. Se contiamo che in decima posizione c'è l'immarcescibile Gianrico Carofiglio con Rancore (Einaudi) risulta evidente quanto questa classifica sia molto virata al giallo.

Però andiamo a guardare anche un fenomeno di nicchia che si sviluppa tutte le estati. Se facciamo scorrere l'occhio sino alla narrativa per ragazzi incontriamo ben due edizioni del Piccolo principe (una Newton Compton e una Bompiani) che sono in classifica. Ci sono gialli che fanno il botto una stagione e capolavori che durano per sempre.