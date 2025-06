Arriva l'estate... La top ten si tinge di giallo

Ascolta ora 00:00 00:00

Come la scorsa settimana, in prima posizione continua a rimanere Roberto Saviano con il suo nuovo romanzo L'amore mio non muore (Einaudi). Anche in questo caso Saviano parte da una storia vera, quella di Rossella Casini, una ventenne di Firenze. Una ragazza tranquilla che si innamora di Francesco, uno studente calabrese fuori sede. Purtroppo Rossella scoprirà che la famiglia di Francesco è legata a una potente 'ndrina della Piana di Gioia Tauro. Durante una vacanza a Palmi, assiste allo scoppio di una feroce faida, dalla quale Rossella sceglie di non scappare, almeno non senza Francesco. È convinta che il loro amore sia così potente da fermare la mattanza. Il 22 febbraio 1981 sparisce misteriosamente dopo aver annunciato il proprio rientro a casa. Nessuno la rivedrà più. Sebbene il corpo non sia stato ritrovato, è riconosciuta dallo Stato come vittima di 'ndrangheta. Il romanzo al momento sembra fare solidamente presa sui lettori.

Al secondo posto si arrampica invece una new entry, Il pappagallo muto. Una storia di Sara (Rizzoli) di Maurizio de Giovanni. Come si capisce dal titolo torna in azione Sara Morozzi, l'ex agente dei servizi segreti che è uno dei personaggi più amati usciti dalla penna di De Giovanni. È immaginabile una lunga permanenza ai piani alti della classifica. Riesce infatti a far scivolare di una posizione un'altra signora del giallo, ovvero Cristina Cassar Scalia. Delitto di benvenuto. Un'indagine di Scipione Macchiavelli (Einaudi) si assesta quindi in terza posizione. In questo caso Cassar Scalia scommette su una ambientazione anni Sessanta e su un nuovo personaggio, il commissario Scipione Macchiavelli del titolo. Al momento con buona tenuta.

Non resta che segnalare l'arrivo al quarto posto di Isabel Allende con Il mio nome è Emilia del Valle (Feltrinelli). L'Allende è una scrittrice che sotto l'ombrellone funziona sempre bene. Quindi possiamo immaginarci per lei una lunga corsa estiva. E la classifica, a colpi di gialli, in effetti sta già assumendo i colori dell'estate.