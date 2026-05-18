Una grande mostra celebra la rinascita della Scala

Nel cuore del Teatro alla Scala, nel Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini”, la mostra fotografica e documentale “La Scala rinasce – La ricostruzione del Teatro, della Città, del Paese” restituisce con grande forza visiva e civile uno dei momenti più simbolici della storia italiana del Novecento: la ricostruzione del teatro dopo i bombardamenti del 1943 e la sua riapertura l’11 maggio 1946, sotto la direzione di Arturo Toscanini. Ma la vera qualità dell’esposizione sta nel fatto che il percorso non si limita alla commemorazione storica. La mostra, curata da Pierluigi Panza, riesce infatti a trasformare la memoria della Scala in una riflessione più ampia sulla rinascita di Milano e dell’Italia intera nel dopoguerra. L’impianto curatoriale di Panza è uno degli elementi più riusciti dell’intero progetto. La mostra evita ogni retorica celebrativa e costruisce invece un racconto rigoroso, documentato e profondamente umano. Attraverso fotografie d’epoca, documenti, articoli, immagini dei cantieri e testimonianze storiche, il visitatore segue passo dopo passo non solo la ricostruzione fisica del teatro, ma anche la ricomposizione morale di una città devastata dalla guerra. La Scala emerge così come simbolo civile prima ancora che musicale: il luogo da cui Milano sceglie di ripartire. Particolarmente efficace è il dialogo continuo tra la dimensione urbana e quella culturale.

Le immagini della sala distrutta dai bombardamenti dell’agosto 1943 si alternano a quelle di una Milano ferita, scavata dalle macerie, ma già animata dalla volontà di rinascere. Panza costruisce un percorso di grande equilibrio, in cui il teatro diventa metafora del Paese. Non è casuale che la riapertura della Scala preceda di poche settimane il referendum del 2 giugno 1946 e la nascita della Repubblica italiana: la mostra suggerisce con intelligenza come la ricostruzione culturale abbia accompagnato quella politica e civile. Di grande qualità anche il progetto grafico di Emilio Fioravanti, sobrio ed elegante, capace di valorizzare il materiale documentario senza mai sovrastarlo. L’allestimento nel Ridotto dei Palchi si inserisce con naturalezza negli spazi scaligeri e crea un’atmosfera raccolta, quasi meditativa. La scelta di non spettacolarizzare il percorso espositivo si rivela vincente: il visitatore è accompagnato dentro la storia con discrezione, lasciando che siano le immagini e i documenti a parlare. Molto riuscita anche la componente video, curata da Paola Calvetti con la regia di Davide Gentile e prodotta da Basement. Il filmato evita il tono didascalico e intreccia invece materiali d’archivio, voci storiche e testimonianze contemporanee in un racconto emotivamente coinvolgente. Le immagini della Scala distrutta e dei restauratori al lavoro acquistano particolare intensità grazie alla colonna sonora originale del concerto di riapertura diretto da Arturo Toscanini, che diventa il vero filo emotivo della narrazione.

Commoventi gli interventi di Pier Luigi Pizzi, che ricorda l’emozione giovanile delle prove del concerto del 1946, dello storico americano Harvey Sachs, che ricostruisce il ritorno di Toscanini dagli Stati Uniti, e soprattutto di Liliana Segre, la cui memoria della Milano del dopoguerra introduce nel percorso una dimensione civile e morale di grande intensità. Uno degli aspetti più notevoli della mostra è inoltre l’impressionante lavoro di ricerca archivistica. Il progetto attinge a una pluralità straordinaria di fonti – dagli archivi della Scala all’Archivio Luce, dal Corriere della Sera alle raccolte fotografiche del Castello Sforzesco, fino agli archivi storici del Politecnico di Milano – componendo una trama documentaria ricchissima ma sempre leggibile. Panza dimostra qui una qualità curatoriale rara: la capacità di organizzare materiali complessi in una narrazione fluida, rigorosa e accessibile. Più che una semplice mostra celebrativa, La Scala rinasce è dunque un grande racconto visivo sulla ricostruzione italiana. E riesce in qualcosa di non scontato: ricordare che la cultura, nel dopoguerra, non fu un lusso accessorio, ma uno degli strumenti fondamentali attraverso cui il Paese ritrovò identità, fiducia e futuro.

Nel silenzio elegante del Ridotto dei Palchi, tra fotografie in bianco e nero, macerie e volti, riaffiora così non soltanto la storia della Scala, ma quella stessa idea di Milano che ancora oggi continua a identificarsi con il lavoro, la cultura e la capacità di rinascere.