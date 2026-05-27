Sulla Rai la storia diventa pop

Ecco, magari, ragazzi non limitatevi a queste pillole se dovete essere interrogati in storia. Però, se fate fatica ad avvicinarvi alla materia, non dovete perdervi i video di Storia POP, contenuti di soli 60/90 secondi che raccontano curiosità e fatti fondamentali del passato con un linguaggio social, chiaro, accessibile, studiato insomma per i giovani di oggi, e al contempo rigoroso. Storytellers sono cinque giovani storiche, brave, preparate, spigliate nonché di bell'aspetto.

Le pillole saranno disponibili su Rai Play, sui profili social di Rai Storia e YouTube dal primo giugno. E saranno anche in onda su Rai Storia (canale 54 del digitale terrestre) alle 21,10 con 5 video per serata.

«Questo progetto si inserisce nelle strategie della Rai per proiettarsi verso il futuro, per avvicinare i giovani sui sociale e digital, con un modo di fare divulgazione che non sia calato dall'alto al basso», spiega Fabrizio Zappi, direttore Rai Cultura.

Le prime pillole saranno dedicate alla nascita della Repubblica, in concomitanza con i festeggiamenti del 2 giugno. Alcuni esempio degli argomenti trattati: Chi era la donna (nella foto) nella foto emblema della nascita della repubblica? E perché le donne che votarono il 2 giugno non poterono usare il rossetto?