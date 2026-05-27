Sulla Rai la storia diventa pop

Ecco, magari, ragazzi non limitatevi a queste pillole se dovete essere interrogati in storia. Però, se fate fatica ad avvicinarvi alla materia, non dovete perdervi i video di Storia POP, contenuti di soli 60/90 secondi che raccontano curiosità e fatti fondamentali del passato con un linguaggio social, chiaro, accessibile, studiato insomma per i giovani di oggi, e al contempo rigoroso. Storytellers sono cinque giovani storiche, brave, preparate, spigliate nonché di bell'aspetto.
Le pillole saranno disponibili su Rai Play, sui profili social di Rai Storia e YouTube dal primo giugno. E saranno anche in onda su Rai Storia (canale 54 del digitale terrestre) alle 21,10 con 5 video per serata.
«Questo progetto si inserisce nelle strategie della Rai per proiettarsi verso il futuro, per avvicinare i giovani sui sociale e digital, con un modo di fare divulgazione che non sia calato dall'alto al basso», spiega Fabrizio Zappi, direttore Rai Cultura.Le prime pillole saranno dedicate alla nascita della Repubblica, in concomitanza con i festeggiamenti del 2 giugno. Alcuni esempio degli argomenti trattati: Chi era la donna (nella foto) nella foto emblema della nascita della repubblica? E perché le donne che votarono il 2 giugno non poterono usare il rossetto?