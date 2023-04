Le architetture in divenire di Luca Gilli in mostra presso Alessia Paladini Gallery

La settimana del Salone Internazionale del Mobile a Milano è uno degli eventi più importanti a livello europeo per gli appassionati e gli operatori del settore. Il clima nel capoluogo lombardo si sta già surriscaldando e tra gli eventi collaterali si segnala la mostra fotografica di Luca Gilli presso Alessia Paladini Gallery in Via Pietro Maroncelli 11, a Milano. A-topos, questo il titolo dell'evento, è un viaggio alla scoperta degli spazi attraverso gli scatti che esplorano l'universo creativo dell'autore. La mostra, che verrà inaugurata il prossimo 18 aprile alle 18.00, resterà aperta fino al 3 giugno.

Un alfa privativo, lo stesso topos che è alla radice di utopia. È questa la chiave di lettura del lavoro esposto da Luca Gilli nella mostra realizzata in collaborazione con Paola Sosio Contemporary Art. Il togliere, il sottrarre, sono il fulcro della ricerca creativa di Luca Gilli. La sulla fotografia che spiazza, disorienta, toglie punti di riferimento perché fondata sulla predominanza del non colore, il bianco, che racchiude in sé però tutti i colori.

L'esposizione si articola lungo un percorso che prevede 20 opere di diverse dimensioni, accuratamente selezionate per raccontare nel modo più completo possibile il percorso nell'arte dell'autore. Nelle sue fotografie, gli spazi si distinguono a malapena. Nelle sue immagini, a stento si individuano dimensioni, confini, angoli. Il bianco abbacinante interrotto da irruzioni di colori brillanti, il soffermarsi su piccoli dettagli apparentemente trascurabili, sono espressione di una visione lirica profonda e complessa. Luca Gilli si sofferma sull’importanza del vuoto e del silenzio in contrapposizione con una realtà ridondante di immagini, di oggetti e iper-connessa, nella quale i concetti di pausa, riflessione, approfondimento sembrano sempre più perdere di importanza.

Non è una fotografia astratta nel senso più stretto del termine quella di Luca Gilli, che riesce a realizzare composizioni che offrono all'osservatore un punto di vista diverso e unico nel suo genere. L'autore si concentra su architetture in divenire, luoghi in procinto di ricevere una nuova identità, e Gilli riesce a trovare la chiave per interpretarli esaltandone l'idea di rinnovamento.