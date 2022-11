Un'asta record da un miliardo di dollari: ecco cosa è stato venduto

Quella battuta ieri sera da Christiès a New York sarà ricordata come un’asta dalle proporzioni storiche che ha raggiunto la cifra record di 1.506 milioni di dollari. Si tratta della vendita all’incanto della collezione d'arte di Paul Allen, co-fondatore di Microsoft, scomparso nel 2018 all'età di 65 anni per le complicazioni di un linfoma non-Hodgkin. La raccolta di opere copre circa 500 anni di storia dell'arte, con sessanta pezzi di alto valore realizzati da artisti come Georges Seurat, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin e Gustav Klimt. L’asta si è affermata come la vendita della collezione privata di maggior valore di tutti i tempi già a metà delle offerte, quando il banditore, Jussi Pylkkänen, ha aggiudicato la scultura di Alberto Giacometti, "Femme de Venise III", per 25.007.500 dollari.

I record di vendita all’incanto

L’intero ricavato di questa storica asta sarà destinato alla beneficenza, secondo le volontà di Allen. Si è registrato un successo dopo l'altro, con cinque dipinti che hanno superato i 100 milioni di dollari ciascuno, ognuno dei quali ha stabilito un record mondiale. Tre dei lotti sono stati tra i più venduti di tutti i tempi. La rivoluzionaria dichiarazione di Georges Seurat sul puntinismo, "Les Poseuses, Ensemble (Petite version)", ha guidato la serata con 149.240.000 dollari. Il capolavoro puntinista del 1888, uno dei pochi ancora in mani private, è appartenuto inizialmente al collezionista Alphonse Kann, al quale lo scrittore Marcel Proust si ispirò per Charles Swann, personaggio della sua Recherche. Il paesaggio monumentale di Paul Cezanne, "La Montagne Sainte-Victoire", ha fruttato 137.790.000 dollari. È uno dei più celebri dipinti ad olio su tela del maestro francese, realizzato tra il 1888 e il 1890.

Il quadro "Verger avec cyprès" di Vincent Van Gogh, che cattura il primo incontro dell'artista olandese con il sud della Francia, ha raggiunto 117.180.000 dollari: il dipinto del 1888 appartiene alla celebre serie del frutteto (dei 14 realizzati, solo 5 di questi sono ancora in mani private). La "Maternité II" di Paul Gauguin del 1899, uno dei suoi anni più creativi, ha realizzato 105.730.000 dollari. "Birch Forest", la suggestiva rappresentazione di una foresta di betulle di Gustav Klimt, che faceva parte della prima mostra personale dedicata all'artista a Vienna nel 1903, ha raggiunto i 104.585.000 dollari. Il numero e l'entità dei prezzi record stabiliti è stato senza precedenti. Tra le opere dei maestri antichi spicca il tondo intitolato "Madonna del Magnificat" di Sandro Botticelli, realizzato alla fine degli anni Ottanta del Quattrocento, che è stato battuto per 48.480.000 dollari.

Gli altri record sono stati stabiliti da opere di Lucian Freud, con "Large Interior, W11 (After Watteau)" per 86.265.000 dollari; Jasper Johns, con "Small False Start" per 55.350.000 dollari; Paul Signac, con "Concarneau, calm de matin" per 39.320.000 dollari; Max Ernst, con "Le roi jouant avec la reine" per 24.435.000 dollari; Andrew Wyeth, con "Day Dream" per 23.290.000 dollari; Diego Rivera, con "The Rivals" per 14.130.000 dollari; Sam Francis, con "Composition in Blue and Black" per 13.557.500 dollari; Edward Steichen, con "The Flatiron" per 11.840.000 dollari; Henri-Edmomd Cross, con "Rio San Trovaso, Venise" per 9.550.000 dollari; Jan Brueghel il Giovane, con "I cinque sensi" per 8.634.000 dollari; Barbara Hepworth, con "Elegy III" per 8.634.000 dollari; Thomas Hart Benton, con "Nashaquitsa" per 5.580.000 dollari; Henri-Eugène Le Sidaner, con "La Serenade Venise" per 2.100.000 dollari; Singer Sargent, con "The Façade of La Salute, Venice" per 3.660.000 dollari (disegno su carta); Paul Klee, con "Bunte Landschaft" per 4.860.000 dollari (disegno su carta).

Le altre aste di successo

Di vendite eccezionali il mercato dell'arte ne ha vissute molte di recente. Solo l'anno scorso Sotheby's ha ceduto la Macklowe Collection, in due sessioni, per 922 milioni di dollari. Allora un record che ha scalzato la collezione Rockfeller, che Christiès nel 2018 aveva battuto per 835 milioni. Ma l'asta serale del 9 novembre 2022, che ha visto protagonista il catalogo "Visionary: The Paul G. Allen Collection. Part I", ha superato qualsiasi precedente vendita con il suo miliardo e mezzo di dollari di incasso totale. La Paul G. Allen Family Foundation investirà il ricavato dell'asta soprattutto nelle comunità del Pacifico nord-occidentale, con particolare attenzione alle popolazioni svantaggiate e alla difesa dell'ambiente.

Le reazioni dopo il record