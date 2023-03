Casa Papanice, il dibattito per salvare il capolavoro d'architettura contemporanea

Progettata nel 1966 e compiuta nel 1969, casa Papanice è un edificio di Roma, costruito dall'architetto Paolo Portoghesi e dall'ingegnere Vittorio Gigliotti, che prende il nome dall'imprenditore Pasquale Papanice, committente dell'opera. Considerata dagli storici di tutto il mondo uno dei simboli del postmodernismo italiano, fu fonte di ispirazione per architetti, intellettuali, registi ed esponenti della cultura. È presente nella maggior parte dei libri di storia dell'architettura italiana e di design, ma anche set di film importanti come come Dramma della gelosia: tutti i particolari in cronaca di Ettore Scola; Lo strano vizio della Signora Wardh di Sergio Martino e La Dama rossa uccide sette volte di Emilio Miraglia.

Già nel 2020, Vittorio Sgarbi ne aveva denunciato lo stato di degrado e vandalizazione, facendone una battaglia personale. Ora l'argomento viene ripreso il 5 aprile a partire dalle ore 18.00, in un dibattito con Paolo Portoghesi ed Edmondo Papanice, alla Canova Gallery, a via delle Colonnette 26/a a Roma. L'incontro nasce dall'idea di Giorgio Tartaro e dell’architetto Pasquale Piroso, fondatore di Canova Gallery, per discutere in maniera produttiva insieme ai protagonisti, il Professor Architetto Paolo Portoghesi, autore di Casa Papanice, ed Edmondo Papanice, nipote del committente e custode dell’Archivio.

" La casa, oggi versa in cattive condizioni di conservazione e solleva interrogativi cui siamo chiamati a rispondere con urgenza, come professionisti e come cittadini ", si legge nel comunicato che presenta l'evento, il cui tema è la conservazione del moderno e del progetto contemporaneo, a partire dai contenuti del Manifesto di Casa Papanice, a breve in uscita nelle librerie in un volume del professor Paolo Portoghesi e di Edmondo Papanice.

Padrone di casa, sarà l'architetto Pasquale Piroso, che da sempre lavora sulla relazione fra arte, design e architettura. A Palazzo Canova ha dato vita a diversi momenti di confronto fra professionisti, studiosi e grandi artisti. Fra questi il Maestro Luigi Ontani che proprio a Palazzo Canova, ha eletto il suo studio. L'evento ad invito, è organizzato in collaborazione con l’associazione di promozione sociale e culturale H.A.L.P.