"Design You Can Feel", l'esperienza di Asus alla Milano Design Week 2025

Asus leader tecnologico globale, ha presentato oggi a Milano “Design You Can Feel”, l’installazione realizzata in occasione della Milano Design Week in Galleria Meravigli, nel cuore della città.

Di cosa si tratta

La mostra esplora la materialità, l'artigianalità e l'intelligenza artificiale, le forze trainanti della filosofia del design di ASUS e delle sue più recenti innovazioni, inclusa l'ultima linea di Zenbook. Si tratta di un'istallazione su misura realizzata dallo Studio INI che esplora la materialità e il movimento, creando un'esperienza sensoriale interattiva che utilizza l'intelligenza artificiale per generare rappresentazioni delle interazioni dei visitatori.

La mostra esplorando il Design Thinking di ASUS, mostra come l'innovazione e la maestria artigianale creino dispositivi che consentono agli utenti di sperimentare un design davvero percepibile. L'evento sarà anche l'occasione per il debutto di quattro esclusivi ASUS Zenbook Ceraluminum™ Signature Edition. L'evento presenta anche diverse aree interattive che mostrano i più recenti prodotti ASUS e le storie di design che ne sono alla base, oltre a una spettacolare installazione immersiva di Studio INI, lo studio di ricerca e design sperimentale fondato da Nassia Inglessis.

Lo Studio INI

" Noi di studio INI, per ogni progetto cerchiamo di sviluppare un'intelligenza incorporata in esso, creando una connessione fluida tra l'architettura e l'elemento umano ", ha spiegato Nassia Inglessis, fondatrice dello Studio INI. " Quando le persone attraversano Willful Wonder, e toccano il Ceraluminum™, ogni tocco viene registrato dai cambiamenti di conduttività del materiale. In questo modo, le persone potranno vedere una rappresentazione spaziale del loro comportamento nell'installazione ”.

Basandosi sull'esperienza di Studio INI nella creazione di opere d'arte esperienziali, l'installazione trae ispirazione dalla linea di laptop ASUS Zenbook, nota per suo il design innovativo e leggero in Ceraluminum, per creare una scultura cinetica e biomimetica che reagisce all’interazione con le persone: L'installazione misura le variazioni di conduttività causate dal tocco dei visitatori e, con un modello generato dall'intelligenza artificiale, crea rappresentazioni delle loro interazioni con l'opera.

L'installazione

Si tratta di una metafora del rapporto tra gli esseri umani e i computer portatili, che reagiscono ai loro impulsi, si evolvono insieme a loro e ne migliorano le prestazioni. In “Willful Wonder”, l'uomo e la tecnologia si uniscono in un viaggio interattivo unico. Questa fusione tra tecnologia ed estetica nell'opera d'arte si allinea perfettamente con ciò che ASUS cerca continuamente per i suoi prodotti, combinando innovazione, ingegneria all'avanguardia, materiali innovativi ma ispirati alla natura e un'attenzione senza precedenti per i dettagli e il design, per offrire agli utenti dispositivi altamente performanti, pratici, dinamici, leggeri e belli.

La mostra Design You Can Feel presenta i più recenti prodotti ASUS e le storie di design che ne sono alla base attraverso coinvolgenti esposizioni interattive. Gli utenti sono stimolati a percepire la leggerezza, la dualità, la sottigliezza e l'eleganza degli Zenbook, la fragranza dei laptop Adol, la funzionalità outdoor dei laptop ProArt e lo stile unico dei prodotti ROG.

I prodotti

ASUS adotta un approccio incentrato sull'uomo, che dà priorità alle esigenze e alle esperienze degli utenti. I prodotti che produce non sono solo esteticamente attrattivi, ma devono essere anche funzionali, aggiungere valore aggiunto alle persone, affiancare gli utenti nelle loro sfide quotidiane, assicurando che l'innovazione sia intuitiva, pratica e significativa. Concentrandosi sul design che pone al centro la persona, ASUS crea soluzioni che sono sia d'impatto estetico che pratiche e funzionali.

Attraverso dimostrazioni pratiche, i visitatori scopriranno come ASUS riesca a fondere perfettamente l'estetica con la funzionalità, concentrandosi sul miglioramento della vita quotidiana. Dai design ultraleggeri realizzati con materiali rivoluzionari ai dispositivi versatili che si adattano a vari flussi di lavoro, fino all'esplorazione di nuove esperienze sensoriali, questo evento mostrerà come l'impegno di ASUS per l'eccellenza e l'innovazione incentrata sull'utente plasmi il futuro della tecnologia.

Il Ceraluminum

I visitatori potranno poi entrare nel mondo di "Ceraluminum™: A Tribute to Nature's Wonder" ed esplorare il rivoluzionario materiale che sta ridefinendo il design dei laptop. Questo mostra le qualità uniche del Ceraluminum, una tecnologia brevettata che fonde la leggerezza del’alluminio con la resilienza della ceramica. I visitatori potranno scoprire come, grazie alle scariche elettriche rilasciate in una soluzione di acqua pura e sali minerali, l’alluminio si trasforma in uno strato simile alla ceramica, che offre un'impareggiabile resistenza all'usura, ai graffi e agli urti, il tutto mantenendo estetica, leggerezza ed eleganza.

Ispirato dalla natura e progettato per un futuro sostenibile, il Ceraluminum è anche un materiale più sostenibile, in quanto sostituisce gli acidi tradizionalmente impiegati per l'anodizzazione dell'alluminio con un nuovo metodo che elimina i composti organici, i composti organici volatili (VOC) e i metalli pesanti dalle acque reflue, ottenendo un materiale riciclabile al 100%. È una celebrazione dell'innovazione, della sostenibilità e della bellezza duratura del nostro pianeta.

La partecipazione al NAB Show di Las Vegas

Asus ha inoltre annunciato oggi la sua partecipazione al NAB Show 2025 di Las

Vegas che continuerà fino al giorno 9 aprile. Coloro che visiteranno lo stand ASUS avranno l'opportunità di sperimentare il futuro della creazione di contenuti tramite dimostrazioni dal vivo delle ultime proposte ASUS ProArt.