"A Dubai una grande Casa degli artisti"

Si chiama House of Arts la nuova rampa di lancio con cui la Dubai Culture and Arts Authority presieduta da Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha deciso di investire nella promozione della cultura contemporanea. L’anno appena passato si è concluso con una spettacolare inaugurazione del nuovo spazio multidisciplinare situato ad Expo City e dedicato alla promozione degli artisti degli Emirati Arabi Uniti e dell’intera regione. Per l’occasione, abbiamo intervistato la curatrice Amna Abulhoul, Executive Creative Director of Entertainment and Experiences di Expo City Dubai, direttrice artistica della “House of Art” così come della mostra “Dhai Dubai”.

Qual è la visione alla base della House of Arts e quale nuovo ruolo culturale intende svolgere all’interno di Expo City Dubai?

“La visione alla base della House of Arts era creare una vera casa per la creatività nel Gulf Cooperation Council (GCC): un luogo in cui gli artisti non si limitano a esporre, ma a cui sentono di appartenere. Abbiamo immaginato uno spazio che funzioni come una piattaforma di lancio per i talenti della regione in ogni disciplina, dalle arti visive e performative alla musica, all’artigianato, al cinema e ai nuovi media. Qui gli artisti celebrano sia le narrazioni culturali condivise sia le loro storie individuali, arricchendo la comprensione globale della nostra regione. All’interno di Expo City Dubai, la House of Arts diventa più di una semplice sede: diventa un hub creativo vivo, un trampolino di lancio per i talenti e un luogo che rende l’arte accessibile a tutti”.

Secondo lei, qual è stato l’aspetto più significativo dell’inaugurazione della House of Arts e quale reazione del pubblico l’ha sorpresa di più?

“Per me, il momento più significativo dell’inaugurazione è stato vedere artisti provenienti da tutto il GCC incontrarsi tra loro, spesso per la prima volta. Ciò che ne è scaturito è stato estremamente spontaneo e bello: hanno attraversato insieme la mostra, soffermandosi sulle opere reciproche, scoprendo parallelismi inattesi nelle loro storie, nei loro ricordi e nel loro rapporto con i luoghi. È stato profondamente toccante osservarli riflettere su come, pur provenendo da Paesi e tradizioni diverse, le loro narrazioni si rispecchiassero in modi delicati e potenti. Quel riconoscimento condiviso — quel senso di “la tua storia sembra la mia” — è diventato uno dei doni più indimenticabili dell’apertura. Ciò che mi ha sorpresa di più è stato vedere come anche i visitatori abbiano percepito la stessa connessione. Persone di ogni provenienza, dai creativi più esperti alle famiglie semplicemente in visita a Expo City, ci hanno raccontato quanto le opere dialogassero tra loro in modo naturale. Hanno avvertito l’armonia della regione intrecciata in ogni sala: confini che si dissolvono, generazioni che si intrecciano e discipline che conversano spontaneamente. Questo ha confermato esattamente ciò per cui la House of Arts è stata creata: riunire le voci della nostra regione e permettere loro di riconoscersi l’una nell’altra”.

La mostra inaugurale “Interwoven” riunisce artisti del Golfo e del più ampio mondo arabo. Come avete costruito questa narrazione condivisa?

“Nel curare Interwoven, volevamo creare un percorso fluido attraverso geografie, discipline e background diversi. L’idea era quella di affiancare talenti emergenti a voci affermate, dando vita a un’esperienza in cui ogni individuo confluisce in una conversazione più ampia. Non volevamo che le stelle più conosciute oscurassero le voci meno note, ma che raccontassero una storia insieme, lasciando che fosse l’arte a parlare. Con questo obiettivo, abbiamo viaggiato in tutto il GCC alla ricerca di artisti che esplorano l’antica arte del Sadu in modi sorprendenti. Il Sadu è una componente fondamentale del nostro patrimonio immateriale ed è essenziale mantenerlo vivo; ma, come centro d’arte contemporanea, volevamo renderlo rilevante per nuovi pubblici e nuove generazioni, studiando il DNA stesso di questa tradizione, smontandolo e reimmaginandolo attraverso nuovi media”.

Dhai Dubai ha appena concluso la sua seconda edizione. Quali sono stati gli elementi più innovativi introdotti quest’anno?

“Abbiamo costruito sul successo della prima edizione di Dhai Dubai ampliando la selezione di artisti emiratini. Se la prima edizione presentava artisti di due generazioni, Dhai Dubai 2 ha rappresentato talenti di tre generazioni. Il risultato è stato un dialogo più ricco e dinamico tra voci contrastanti, che riflette l’interazione tra storie personali uniche all’interno di narrazioni culturali condivise. Abbiamo inoltre scelto artisti provenienti da ambiti molto diversi — pittori, scultori, architetti, gioiellieri e altri ancora — tutti impegnati a espandere la propria pratica attraverso installazioni di light art su larga scala. Di conseguenza, le opere hanno offerto ai visitatori un’esperienza più intensa e un dialogo più vivace tra i lavori, formando una costellazione abbagliante, ancorata dall’imponente Noor ‘ala Noor di Fatma Lootah, proiettato sulla magnifica cupola che costituisce il fulcro di Al Wasl Plaza”.

In che modo Dhai Dubai e la House of Arts collaborano per posizionare Expo City Dubai come nuovo hub culturale permanente?

“Expo City Dubai sta creando un modello per un futuro migliore, e la cultura è un elemento fondamentale di questa visione. In quanto casa dell’arte di Expo City Dubai, la House of Arts si dedica a valorizzare i creativi, coinvolgere le comunità e arricchire le vite attraverso l’arte. Stiamo intrecciando il variegato tessuto culturale della regione per arricchire la comprensione globale del nostro territorio e portare i nostri artisti sulla scena internazionale. Sebbene Dhai Dubai si concentri specificamente sugli artisti emiratini, come iniziativa della House of Arts condivide la stessa ambizione di costruire un hub culturale sostenibile e permanente al servizio della comunità per le generazioni future. Insieme, facciamo leva sulla qualità delle nostre partnership — come quella con la Dubai Culture & Arts Authority — per massimizzare il nostro contributo allo sviluppo dell’economia creativa sia a Dubai sia nel resto degli Emirati Arabi Uniti”.

La scena artistica emiratina è in rapida evoluzione. Quali trasformazioni nota nei temi e nei linguaggi artistici degli artisti basati negli EAU?

“La scena artistica emiratina si è sviluppata molto rapidamente dai pionieri del modernismo degli anni Ottanta. Da allora, il settore culturale degli EAU ha continuato a crescere, sostenuto da un costante supporto governativo, e i nostri artisti sono fioriti insieme ad esso. Abbiamo visto gli artisti esplorare una straordinaria varietà di temi, spesso rispecchiando la narrazione più ampia del Paese. Storie di memoria, trasformazione e luogo, legate al nostro percorso nazionale, trovano espressione nella pittura, scultura, lavorazione dei metalli, design, architettura, performance e in ogni mezzo immaginabile. I nostri artisti hanno esposto in tutto il Paese e nel mondo, inclusi eventi di rilievo come la Biennale di Venezia, dove recentemente ho avuto il piacere di ricoprire il ruolo di direttore creativo per un progetto straordinario di Ahmed e Rashid bin Shabib, dedicato all’architettura vernacolare degli EAU. Ogni generazione successiva porta con sé nuove prospettive e abbraccia mezzi differenti. La prima generazione di pionieri dell’arte moderna e contemporanea emiratina — come Mohammed Kazem, Fatma Lootah, Najat Makki e il dott. Mohamed Yousef, con cui abbiamo avuto l’onore di collaborare — ha dovuto tracciare nuovi territori e costruire un contesto per il proprio lavoro. Su queste fondamenta, la seconda generazione, che include artisti audaci come Mattar bin Lahej e Khaled Al Banna, partecipanti a Dhai Dubai, ha continuato ad ampliare il lessico artistico. Infine, la terza generazione — che comprende artisti più giovani come Hessa Alghandi, Ahmed AlAreef, AlZaina Lootah, Reem Al Ghaith e Maitha Hamdan — beneficia della guida e del mentoring dei predecessori. Operando in un ecosistema creativo maturo, questi artisti sono diversi, spesso con una forte formazione multidisciplinare, e dotati di una direzione creativa sicura. A loro si affianca anche un numero crescente di creativi interdisciplinari, come architetti e designer — tra cui Abdulla Almulla, Khalid Al Shafar, Alia Bin Omair e altri — che affrontano le opere pubbliche su larga scala da prospettive differenti. In tutto il mondo, la domanda per questi artisti e per le loro opere è in crescita da parte di importanti istituzioni internazionali, gallerie e collezionisti. Oggi non è più sorprendente vedere una mostra di arte emiratina a Londra, Venezia o New York, attraverso tutte le generazioni. Questo è un vero segno della maturità del nostro mercato artistico e del bacino di talenti presente negli EAU. La House of Arts si impegna a coltivare questo talento e a dare agli artisti gli strumenti per portare la propria pratica e la propria carriera a un livello superiore. I nostri creativi hanno molto da condividere con il mondo, e vogliamo contribuire, insieme ai nostri partner, a promuovere il loro lavoro, le loro prospettive e le loro storie su un palcoscenico globale”.

Ci sono artisti emiratini che si sono particolarmente distinti alla House of Arts o a Dhai Dubai? Cosa rende speciale il loro lavoro?

“Che si tratti della mostra Interwoven alla House of Arts o dell’ultima edizione di Dhai Dubai, abbiamo sviluppato un approccio curatoriale unico qui a Expo City Dubai. A ciascun artista viene dato spazio per esprimere la propria voce e pratica distintiva, ma ci concentriamo sempre su come intrecciare queste voci in una sinfonia creativa più ampia. Negli EAU, l’unità come società è un valore fondamentale, e questo si riflette nella nostra curatela, in cui le voci e le opere dialogano tra loro. In questo modo, le opere parlano da sole, creando lo spazio affinché i visitatori possano coinvolgersi e relazionarsi con esse in modo più profondo”.

Le giovani generazioni stanno reinterpretando forme tradizionali come la tessitura Sadu. Quanto è importante questo dialogo tra patrimonio e espressione contemporanea?

“Vogliamo favorire una comprensione globale più profonda del Golfo Arabico, non come un’unica narrazione lineare, ma come una costellazione dinamica di esperienze, tradizioni e prospettive. Al centro di questa filosofia c’è la convinzione che il patrimonio non sia statico, ma venga portato, adattato e reimmaginato dalle mani di chi lo vive e lo esprime.

Miriamo a onorare questa continuità creando spazio per la sperimentazione, il dialogo e l’apprendimento condiviso, per rileggere le tradizioni antiche sotto una nuova luce e collegare il nostro patrimonio alla società contemporanea in modi concreti, stimolanti e capaci di far riflettere”.