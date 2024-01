Giubileo 2025, a Castel Sant’Angelo la mostra sulle vie della Fede

A partire dal prossimo 23 gennaio, il Museo nazionale di Castel Sant’Angelo di Roma, ospitato all'interno dell'omonimo monumento sul Lungotevere, sarà aperta al pubblico la mostra "Le vie della Fede - Testimonianze d'arte e di pensiero". L'inaugurazione, in presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, è prevista per lunedì 22 gennaio. Con lui ci saranno anche Massimo Osanna, direttore generale Musei, e Giuseppe Lepore, presidente del Centro europeo per il turismo e la cultura.

L'appuntamento si colloca all'interno degli eventi che si svolgeranno a Roma in avvicinamento all'anno del Giubileo 2025, che prenderà ufficialmente il via il prossimo dicembre 2024, poco prima del Santo Natale. Sarà il Papa a dare il via alle celebrazioni con il rito dell'apertura della Porta santa della basilica di San Pietro, che resterà aperta fino a gennaio 2026, quando si concluderanno le celebrazioni del Giubileo. Il catalogo della mostra di Castel Sant'Angelo, di Gangemi Editori, sarà disponibile a partire dal 22 gennaio, giorno dell'inaugurazione. Il Giornale, Il Tempo e Libero sono media partner della mostra.