"Le donne? Forse si sono sentite escluse". Sgarbi e la polemica sul Maxxi - LIVE

Vittorio Sgarbi torna alla Ripartenza di Bari dopo aver partecipato sin dagli inizi all'evento ideato da Nicola Porro. Nel 2021 il critico d'arte affrontò le meraviglie del Caravaggio; nel 2022 parlò del "Raffaello, dio mortale"; a Milano, qualche mese fa, la straordinaria lezione su Canova e l'energia delle sue opere. Questa volta il sottosegretario offre all'affezionato pubblico del Teatro Petruzzelli una serie di lecture culturali.

All'inizio del suo intervento, non mancano ovviamente i riferimenti alle polemiche degli ultimi giorni. Le parole di Vittorio Sgarbi al Maxxi insiema a Morgan, ma anche il suo attacco a Amadeus, hanno fatto discutere l'Italia. Ma il critico d'arte non ci sta: "Non si possono dire più parolacce? - afferma - Ma io sono sottosegretario di Stato e dicono che certe cose non le posso dire più...".

Segui qui sotto la diretta live dal Teatro Petruzzelli di Bari.