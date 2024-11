Miart lancia "talks among friends" ispirato all'artista Robert Rauschenberg

Ascolta ora 00:00 00:00

Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea in programma dal 4 al 6 aprile 2025 ad Allianz MiCo, organizzata da Fiera Milano, lancia il programma dei talks che precederanno l’edizione numero 29 della manifestazione. Edizione ispirata dalla figura di Robert Rauschenberg (1925–2008), a cento anni dalla sua nascita del celebre artista New Dada per celebrarne l’approccio e i principi alla base del suo lavoro: l’apertura al mondo, l’interdisciplinarietà, l’impegno per il dialogo e la collaborazione.

Come ha scritto Rauschenberg, ad attirarlo erano “tutte le situazioni in cui il lavoro finale è il risultato del lavoro di più di una persona” e il suo rifiuto dei confini convenzionali – tra arte e non arte, tra artista e spettatore, tra media, tra discipline – lo ha portato a dare forma a nuove modalità di lavoro costruite sull’amicizia e sulla cooperazione non solo con colleghi artisti, ma con ballerini, musicisti, scrittori, scienziati.

Miart Ispirata da questa visione e dal titolo dell’ultima grande retrospettiva dedicata a Rauschenberg Among friends, darà forma e visibilità, all’amicizia in campo artistico. Nasce così talks among friends, un programma di incontri con cui “celebrare la capacità delle istituzioni milanesi di farsi promotrici di collaborazioni e sinergie, che vanno oltre la distinzione tra pubblico e privato, uscendo dai propri confini tradizionali ed esplorando nuove discipline o contaminando lo spazio pubblico”.

Cinque le istituzioni coinvolte: Fondazione Prada, Museo del Novecento, PAC Padiglione d'Arte Contemporanea, Pirelli HangarBicocca e Triennale Milano. Ciascuna ha proposto e curato un incontro pubblico legato al tema della collaborazione, costruito attorno alla rispettiva ricerca e alle mostre in corso. Cinque appuntamenti a cadenza mensile, da novembre 2024 a marzo 2025, che si svolgeranno all’interno di ciascuna istituzione.

Questi gli appuntamenti di: 28 novembre 2024 - Pirelli HangarBicocca; 12 dicembre 2024 - PAC Padiglione d'Arte Contemporanea; gennaio 2025 - Museo del Novecento; febbraio 2025 - Triennale Milano, marzo 2025 - Fondazione Prada.Il programma completo sarà disponibile su https://www.miart.it/manifestazione/talks-among-friends.html