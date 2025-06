Ora il Duomo si può scoprire anche in realtà aumentata

Ascolta ora 00:00 00:00

Che fascino, la Milano del XIV secolo, e anche prima. Un fiorire di attività, in centro «negozi» di artigiani, la basilica di santa Tecla; poi quella più grande di santa Maria Maggiore. Mondo antico, all'epoca dei Visconti e poi degli Sforza. Non si pensi all'urbanistica, più che una metropoli, un grande villaggio. E venne il 1386, l'anno dei lavori per il Duomo, grazie, anche, all'arrivo di maestranze chiamate oltre confine; il trasporto dei massi dalle cave di Candoglia, marmo di colore bianco e rosa o grigio, la visione dello «scheletro» della mastodontica costruzione ingloberà santa Maria Maggiore.

Benvenuti in «Duomo Smart Experience», tour guidato, innovativo, per scoprire la parabola della nostra Cattedrale, da ogni prospettiva, in 60 minuti. La proposta arriva della Veneranda Fabbrica del Duomo, istituzione custode dal 1387 del simbolo della nostra metropoli nel mondo. Percorso guidato che coniuga racconto con le tecnologie più avanzate, la realtà aumentata. «Tour con immagini di altissima qualità che arricchisce l'offerta di esperienze immersive e digitali che mettiamo a disposizione dei visitatori - dice Emanuele Callioni, coordinatore delle iniziative digitali della Veneranda Fabbrica - Un viaggio tra le vie della città, facendo rivivere antichi e sorprendenti scorci». Ma ecco come avviene l'«Experience», completa, accompagnati da una guida in carne e ossa e dalla realtà aumentata, appunto. Il percorso - ieri provato per la prima volta - inizia all'esterno di Palazzo Reale. La guida spiega cosa c'era e cosa avveniva in piazza Duomo prima che questo venisse costruito; poi, per ampliare l'esperienza, l'uso di un visore, di cui si viene dotati e con cui ammirare le diverse ricostruzioni storiche. Il pacchetto, intero, prevede tre momenti: il primo all'esterno del Duomo, due tappe immersive che, con la guida, raccontano le fasi salienti della costruzione; il secondo, all'interno del Museo del Duomo, tre «fermate» che approfondiscono la narrazione della storia e dei segreti dell'edificio religioso; e, infine, dentro la Cattedrale stessa, dove i partecipanti completano l'esperienza. Afferma Marco Pizzoni, co-fonder e Ceo di Way Experience: «Un onore aver potuto collaborare con la Veneranda Fabbrica per la realizzazione di Duomo Smart Experience. Questa esperienza, tra reale e virtuale, permette di compiere un viaggio nel tempo», per vivere «quello che fino a ora è stato solo raccontato». Un altro esempio: con le immagini del visore si può vedere il mitico laghetto di Santo Stefano, era il porto in prossimità della Cattedrale, interrato nel 1857. Bella la storia della Madonnina, dentro al museo c'è la copia costruita per Expo. Nel museo si vedono pure i progetti della facciata del Duomo, che avrebbe potuto essere molto più gotica.

Insomma, all'interno del tour i viaggi sono davvero tanti, è una «Experience» da fare! (biglietti sul sito del Duomo, tour disponibile in cinque lingue. In occasione del lancio, il tour sarà disponibile fino al 31 agosto a 19 euro più 10 euro per entrare nel Duomo; dopo 25 euro, più 10. Info: www.duomomilano.it»).