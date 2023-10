Il trionfo del colore e dell'astrattismo nei capolavori del maestro Mark Rothko

Il trionfo del colore e dell’assoluto dell’arte, dove forme e segni si perdono nello spazio della tela. Questo è ciò che attende i visitatori alla mostra organizzata dalla Fondazione Louis Vuitton a Parigi, dove fino al 2 aprile 2024 saranno esposte ben 115 opere del maestro Mark Rothko. Figura di primaria importanza del mondo della pittura negli Stati Uniti del secolo scorso, l’artista è famoso per la sua singolare e quasi paradossale capacità di esprimere le “emozioni basilari degli esseri umani” tramite rappresentazioni astratte, dando loro una dimensione eterna e universale.

Nato nel 1903 a Dwinks, nel territorio lettone dell’Impero russo, Markus Yakovlevich Rothkowitz è figlio di una coppia di colti genitori di religione ebraica. Da giovane frequenta una scuola talmudica, per poi trasferirsi con la famiglia a Portland (Oregon) nel 1913. Studente brillante della prestigiosa università di Yale, nel 1923 abbandona gli studi e si sposta a New York, dove scopre la sua vocazione artistica e si unisce alla Art Students League. Diventa ufficialmente cittadino americano nel 1938 e adotta il nome “Mark Rothko” due anni dopo.

La mostra, organizzata in ordine cronologico, si apre con la prima fase della sua produzione artistica, risalente agli anni ’30 e influenzata dalla corrente di pittura figurativa. Tra le opere di questo periodo vi è l’unico autoritratto del maestro. Per il passaggio all’astrattismo che connota la maggior parte dei lavori di Mark Rothko bisogna attendere la seconda metà degli anni ’40. Nella prima parte del decennio, infatti, l’artista si dedica alla scrittura di un manoscritto, pubblicato postumo con il titolo La realtà dell’artista, poiché convinto di non poter rappresentare la figura umana senza “mutilarla”.