A Venezia la mostra "Imago iustitiae" al Museo Carrer

Dal 10 giugno al 3 settembre, il museo Correr di Venezia ospiterà la Mostra “Imago iustitiae” – Capolavori attraverso i secoli a cura di Marina Mattei, promossa dal Comune di Venezia nella persona del sindaco Luigi Brugnaro. L'ideazione e l'organizzazione dell'evento sono a cura del Centro europeo per il turismo e la cultura di Roma, presieduto da Giuseppe Lepore, insieme con la Fondazione musei civici di Venezia, presieduta da Mariacristina Gribaudi. Il comando interregionale dell’Italia nord-orientale della Guardia di finanza, diretto dal generale di corpo d'armata Carmine Lopez ha dato il patrocinio alla mostra e curato i più alti aspetti istituzionali relativi alla pianificazione, programmazione e organizzazione dell’evento.

Lo scopo della mostra è quello di ripercorrere la formazione del primitivo concetto di "Giustizia" attraverso i mutamenti dell’immagine nei secoli, magistralmente resi da grandi artisti di tutti i tempi. " Il Museo Correr, il luogo dove il visitatore può confrontarsi con la storia di Venezia, ospita questa mostra che permette di cogliere la sintesi artistico-concettuale del significato della giustizia ", ha spiegato il sindaco Brugnaro, evidenziando che è " un tema, quello della giustizia, che ha sempre sfidato gli artisti a sintetizzare in un'immagine valori che si confermano sempre attuali ". In questo contesto, Venezia ha sempre avuto un ruolo di primo piano, diventando simbolo " di una giustizia illuminata che ancora oggi rimane una fonte di ispirazione per tutti noi che, grazie a questa mostra, possiamo diventarne ancora più consapevoli ".