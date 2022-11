Se non è la prima volta che ci ascoltate, vi sarete resi conto che passiamo spesso e volentieri dal cibo agli angoli nascosti della nostra Toscana per poi tornare a bomba nella ricca storia di questa antica terra. Non lo facciamo apposta, tanto per prendervi in contropiede, così che non sappiate mai di cosa ci occuperemo la prossima volta. Magari non perfettamente logica, ma c'è una ragione: per descrivere una terra tanto contraddittoria come la nostra, bisogna andare alle radici, dove le tante stranezze che sorprendono i turisti hanno avuto origine.

Pochi posti in Toscana non hanno mai avuto un ruolo negli ultimi tre millenni ma quasi nessuno ha una storia interessante come quella dell'antica città etrusca che, dopo esser diventata tanto importante da causare una guerra con Cartagine, entrò in una crisi così grave da svanire completamente dalla faccia della terra. Dopo secoli di oblio, ci volle la determinazione di un archeologo dilettante perché fosse finalmente riportata alla luce. Ecco perché questa settimana What's Up Tuscany, il nostro podcast dedicato alle tante stranezze della nostra "piccola patria", vi porterà sulla Costa degli Etruschi, tra Grosseto e Castiglion della Pescaia per raccontarvi la storia di Vetulonia, la città scomparsa e ritrovata. ASCOLTA LA STORIA

Se ascolterete l'episodio intero, premendo il pulsante "Play" sul player qui sopra, scoprirete tutto su questa potente città etrusca, su come diventò tanto potente da far infuriare le altre potenze del Mediterraneo e come, grazie alla sconfitta inflitta al largo della Corsica, Roma non avrebbe mai avuto il tempo per diventare abbastanza forte da rivaleggiare Cartagine. Ancora più affascinante è poi la storia di Isidoro Falchi, il medico condotto appassionato di archeologia che, partendo da una moneta antica trovata in un campo, riuscì a ricostruire dove si trovava l'antica città e riportarla alla luce.

Nella terza parte, poi, vi descriveremo le bellezze dell'area archeologica, le cui tombe sono davvero affascinanti. Chiuderemo poi con il piccolo museo che porta il nome del medico archeologo e sulle tante meraviglie che nasconde. Speriamo davvero che seguiate il nostro consiglio e che, la prossima volta che verrete a trovarci, farete un salto a Vetulonia. Non sarà famosa come altri monumenti toscani ma è proprio qui che si capisce come, senza il suo ricco passato, questa terra non avrebbe che un decimo del suo incredibile fascino.

Se avete la Toscana nel cuore o anche solo se vi stiamo simpatici o volete saperne di più sul nostro cibo, sulle piccole dritte che conosciamo solo noi del posto, perché non ci seguite sulla vostra piattaforma di podcast preferita? Portateci con voi sul vostro smartphone, ascoltateci mentre vi allenate, mentre cucinate cena, dove vi pare! Abbiamo ancora un mondo di storie da raccontarvi. Se poi ci faceste pure un saluto sui social o alla nostra mail ve ne saremmo ancora più grati. Più siamo, più ci divertiamo!

