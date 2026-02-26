Ascolti giù del 7 per cento. Ma Conti: "Prevedevo un calo peggiore"

da Sanremo

Carlo Conti è un cuor contento ma la realtà è che il suo ultimo Festival non è, almeno a giudicare dalla prima serata, all'altezza di quello dello scorso anno da record. E la prova è che il debutto di martedì ha registrato un calo netto rispetto alla stessa serata del 2025: 9.600.000 spettatori - che comunque sono tanti - con il 58 per cento di share contro 12.630.000 pari al 65,3. All'appello mancano quindi tre milioni di spettatori e 7 punti percentuali.

Il giudizio sui motivi della flessione è unanime: canzoni quasi tutte uguali, show elegante ma piatto, senza guizzi, senza momenti che lasciano il segno. Il presentatore non si scompone: "Se c'è una colpa, me la prendo tutta io - risponde - Non ho battuto me stesso. Ma resta un risultato altissimo e, in realtà, avevo previsto un calo ancora più forte. E come avevo detto prima dell'inizio, non mi esalto se le cose vanno troppo bene, non mi abbatto se i risultati sono inferiori. Questo è lo show che ho voluto fare e che porterò a termine". Comunque, i vertici Rai precisano che si tratta del quarto miglior risultato dal 1997 (da dividersi due per Conti e due per Amadeus visto che le tre ultime edizioni hanno superato il 60 per cento). E accampa giustificazioni. Nell'ordine: la platea di martedì contava due milioni e mezzo di spettatori in meno (probabilmente fuori casa visto la temperatura più mite di fine febbraio rispetto all'inizio del mese quando di solito va in onda il Festival) e c'era una forte concorrenza per la partita dell'Inter. Tutto vero, ma con brani più accattivanti e uno show meno noioso (solo la Pausini ha provato a metterci qualche battutina, mentre Can Yaman si è limitato a sfoggiare sorriso e petto villoso), magari qualche spettatore in più sarebbe rimasto sul primo canale.

Tra l'altro, si dovrebbe anche sottolineare che, con i soliti giochetti Auditel, tutta la prima parte in sovrapposizione con La Ruota della Fortuna di Canale 5 è stata scorporata dal computo. I dati che comprendono tutta la serata sono peggiori: 55,8 per cento di share con 10.017.000 spettatori. Insomma, vabbè essere baudiani, democristiani, eleganti, pompieri, però a spegnere troppo, ci si annacqua.