Assolombarda premia i campioni delle imprese

Ringraziare e far conoscere. Sono le ragioni che hanno motivato gli «Assolombarda Awards»: per la prima volta si premiano i progetti d'impresa più innovativi, raccontandoli. L'iniziativa, progettata dal presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, ha avuto il suo debutto ufficiale ieri sera al Teatro Lirico «Giorgio Gaber», presenti le istituzioni rappresentate dal governatore della Regione Attilio Fontana e dal sindaco Giuseppe Sala, insieme ad Agostino Santoni, vicepresidente di Confindustria e ad alcuni protagonisti dell'industria italiana, tra gli altri, Diana Bracco, Emma Marcegaglia, Alberto Pirelli e Veronica Squinzi. Sono stati anche assegnati riconoscimenti alle realtà che celebrano, quest'anno, le tappe più significative della propria adesione ad Assolombarda: 68 aziende sono state premiate per i 25 anni; 20 per i 50 anni.

E sei realtà storiche hanno ricevuto un riconoscimento per i propri 75 anni di appartenenza. Si tratta di: Fabbrica Chimica Unione Srl (Desio, Monza e Brianza); Galvan Srl (Baranzate, Milano); Industria Briantea Ferramenta Minuterie di Fumagalli Srl (Desio, Monza e Brianza); Negri Bossi Spa (Cologno Monzese, Milano); Skf Industrie Spa (Cormano, Milano); Terme di Rivanazzano Srl (Rivanazzano Terme, Pavia). Riconoscimenti anche agli imprenditori storici che hanno segnato la storia italiana: da Fulvio Bracco a Leopoldo Pirelli, da Giorgio Squinzi a Steno Marcegaglia.

Arrivando all'oggi, gli Awards sono stati ripartiti nelle categorie «Sostenibilità», «Digitalizzazione», «Performance», «Design», «Responsabilità e cultura». Sono proprio le idee, le intuizioni e la tecnologia a rendere leadership la Lombardia che produce il 23% del PIL nazionale e che si conferma come traino del Paese. «Siamo convinti che l'investimento in innovazione, oggi più che mai, sia il vero carburante che alimenta il motore del nostro sviluppo - ha ricordato Alessandro Spada - Valorizzare chi produce sviluppo è una delle priorità del mio mandato». Per ogni categoria ci sono un vincitore e due menzioni speciali.

Il primo premio Fulvio Bracco, per la sostenibilità, è per «Acqua & Sole Srl» (Vellezzo Bellini, Pavia) che progetta di rendere il territorio carbon-free e di recuperare sostanze organiche da restituire alla filiera agroalimentare nel pieno rispetto dei principi dell'economia circolare. «Siamo coscienti di essere ospiti nel mondo - si legge nella mission - e di essere i custodi e i responsabili dell'ambiente in cui viviamo. Il suolo non è nostro ma preso in prestito dai nostri figli e va trasmesso nelle migliori condizioni possibili». Il vincitore del premio Marcegaglia, (design) è «Passoni Titanio Srl» (Vimercate, Monza e Brianza) per una bicicletta unica nella storia che accoppia due materiali agli antipodi: titanio e carbonio.