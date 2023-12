In attesa dei film di Natale, la Cortellesi continua a dominare

«Che noia, che barba, che barba, che noia». Verrebbe da parafrasare la famosa frase pronunciata da Sandra Mondaini in Casa Vianello per commentare l'ennesimo primo posto della Cortellesi. Anche il ponte dell'Immacolata non è riuscito a scalzare, dalla vetta, il suo C'è ancora domani che, con altri 1.552.745 euro incassati nel fine settimana, ha raggiunto un totale di ben 29.545.179 euro. Nemmeno il bel cartone Prendi il Volo, che ha chiuso secondo con 1.242.386 euro, è riuscito a scalfire una leadership che pare inattaccabile. Almeno, fino a giovedì, quando le sale caleranno alcuni dei film di Natale più attesi. Il 14, infatti, debutteranno titoli come il mieloso Wonka con Timothée Chalamet, il (brutto) noir Adagio di Sollima (con Favino, Servillo, Mastandrea e Giannini), il bel biopic Ferrari diretto da Michael Mann e, soprattutto, la commedia Santocielo, del duo Ficarra e Picone, destinata a sbancare il botteghino. E tra il 20 e il 21, i blockbuster saranno Aquaman e il Regno Perduto e il film Disney natalizio che si intitola Wish. Resta il dubbio di quello che avrebbe potuto incassare il titolo della Cortellesi se fosse uscito in piene feste.

Tra le novità entrate in classifica, nell'ultimo week-end, c'è anche l'ennesimo gioiellino firmato da Woody Allen (foto), quel Un colpo di Fortuna che ha chiuso al quarto posto con 1.000.610 euro; meritava, certamente, miglior sorte. A differenza dell'impalpabile commedia Improvvisamente a Natale mi sposo, con Abatantuono, finita settima con 299.441 euro. Balzo del botteghino che guadagna 7.663.500 euro, ovvero +72,9% rispetto ad analogo fine settimana 2022.