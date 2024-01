In attesa di "Mare fuori" ecco le Confessioni dei protagonisti

Febbrile attesa per i nuovi episodi di Mare fuori, la fiction dei ragazzi in carcere diventata un fenomeno mondiale. La quarta stagione andrà in onda dall'1 febbraio su Raiplay (i primi episodi) e dal 14 febbraio in prima serata su Raidue. Nel frattempo sulla piattaforma della tv di Stato gli affezionatissimi giovani fan (e magari anche i loro genitori e nonni, così da avere un mezzo per dialogare fra loro) possono rivedersi le prime tre stagioni. In più possono ripassare tutti gli intrecci amorosi, emotivi, delinquenziali, familiari, d'amicizia con Mare fuori #confessioni, le storie senza filtri dei protagonisti della serie - ormai diventati delle superstar - che si raccontano davanti alle telecamere, confessando le loro emozioni, o meglio quelle dei personaggi che interpretano: grazie all'espediente del linguaggio documentaristico gli eventi della fiction sono infatti commentati come se fossero reali. Gli attori rivelano anche nuovi aneddoti su parti della trama come la storia d'amore appesa a un filo tra Cardiotrap e Gemma e quella salvifica tra Pino e Kubra, l'intenso rapporto tra Carmine e Rosa, che sembra uscita da un dramma shakespeariano o il triangolo amoroso tra Edoardo, Carmela e Teresa. Si approfondiscono anche temi come l'amicizia e la fratellanza che unisce Cucciolo, Micciarella e Dobermann e quello dell'amore omosessuale nato all'interno del carcere, tra Cucciolo e Milos. E infine, ci si sofferma sull'evoluzione di Pirucchio, che ha pagato cara la sua volontà di emanciparsi dal «Sistema». Insomma, aspettiamo la tempesta di Mare fuori...