Alle Attività storiche milanesi la targa. E 1,3 milioni di contributi regionali

Ascolta ora 00:00 00:00

Tappa a Milano per l'evento itinerante con cui Regione Lobardia premia le Attività storiche per iniziativa dell'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi con in contributo delle Camere di Commercio per locali e botteghe oltre i 40 anni: 66 quelle di Milano e provincia che hanno ottenuto il sigillo consegnato anche da Enrico Brambilla di Camera di commercio. «Il marchio ha detto Guidesi è il modo per esprimere gratitudine ad attività che rappresentano il motore e l'anima dell'economia lombarda». Oltre al riconoscimento Regione ha messo in campo un bando riservato imprese storiche nell'albo regionale, per sostenerle negli investimenti: riqualificazione del locale, interventi di restauro, iniziative di innovazione ai processi per la trasmissione d'impresa. A 71 imprese di Milano e provincia sono andati 1,3 milioni di euro. Alla premiazione ha partecipato anche l'assessore Comazzi: «Negozianti e commercianti custodiscono l'identità del territorio». Le nuove attività storiche sono 66 (15 botteghe artigiane, 10 locali, 41 negozi). Abbiategrazzio: Ferrari gioielli (1958), Utensilfer Galbiati (1969). Arluno: La Poglianasca (1983). Binasco: Negri ferramenta (1911). Bollate: Cazzaniga abbigliamento (1956), Galli (1972). Buccinasco: Panificio Bedon (1981). Busto garolfo: Emporio carni (1984). Carugate: Macelleria Beretta (1965), Peppino ristorante (1967). Cologno Monzese: Acqua chiara (1982), Cartoleria Breda (1937), Colorificio Mariani (1937), La boutique del dolce (1983), Mmd - mobili mariani design (1980), Stylnovo (1966), Tamarindo (1964). Corsico: Ottica Dell'Osa (1973), Hobby sport - coppe e trofei (1981). Garbagnate Milanese: Foglia (1959), La refezione (1983), Pasticceria Borella (1974). Inveruno: Autoriparazioni Cucco (1970). Legnano: Fossati arreda (1945), La bottega del pane - Panificio Grazioli (1973). Magenta: Da Carmela e zu Pe (1982). Melegnano: Bittarelli (1982), Whouw calzature&altro (1984). Milano: Ader (1973), Calzature Pavesi (1921), Casarini & Franzosi acciai (1945), Chiavi e serrature (1970), D'Augusta gioielli (1966), Elettronica Pobbiati (1971), Ely Bomboniere (1979), Fini (1914), Gerla - le fedi (1965), La fungheria (1983), Latteria Carlon (1951), Le gioie di Funaro (1984), Max e Sabino (1969), Mc Selvini (1977), Metallo giallo (1978), Nuova Arena (1982), Oliva (1980), Ottica Velasca (1982), Pasticceria Berti (1954), Paoletta (1975), Ristorante pizzeria Bebel (1983), Romano De Angeli (1975). Morimondo: Alimentari Ceruti Fallavecchia (1964). Motta Visconti: Gastronomia Raineri (1980). Novate Milanese: La campana di vetro (1983). Rho: I casalinghi di Rho (1968). Rosate: Antica trattoria cacciatori (1927). San Giuliano Milanese: Antica osteria La Rampina (1978). Senago: Mancini pasticceria caffè (1977), Rainoldi (1937).

Sesto san Giovanni: Acquaro parrucchieri (1977), Coiffeur homme Lucio (1971), Macelleria Como (1957), Pasticceria Camozzi (1959). Solaro: Bar Trevisan (1982). Trezzano: Arredamenti Verderio (1972). Vimodrone: Gironi (1958), Vittuone: Carrozzeria Colombo (1946).