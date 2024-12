Un Sos ogni sei minuti: la depressione miete migliaia di vittime a Natale

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche se per la maggioranza degli italiani Natale è un'occasione importante non solo per staccare dal lavoro ma anche per trascorrere del tempo circondati dagli affetti più cari, sono sempre più numerosi i casi di coloro i quali affrontano con grande sofferenza l'arrivo delle festività.

La depressione è un nemico silenzioso e molto difficile da combattere, specie in questo periodo dell'anno: a testimonianza di ciò ci sono i dati diffusi da Telefono Amico Italia (Tai), i cui volontari si impegnano ad assistere proprio queste persone. Lo scorso anno, nei giorni compresi tra la mattinata della Vigilia e la serata di Santo Stefano, sono stati ben 623 a rivolgersi al solo Tai per ottenere supporto psicologico, il che significa all'incirca 1 telefonata ogni 6 minuti. Anche quest'anno, per chi necessita di un supporto, le linee saranno aperte non stop dalle ore 9 del 24 dicembre fino alla mezzanotte del 26: per consentire un'apertura che possa essere la più ampia possibile, all'evento prenderanno parte anche 37 volontari under 40 del Telefono Amico Generation (Tag). Nel 2024 il 91% delle persone contattò il Tai attraverso il numero unico nazionale 02 2327 2327, in percentuale nettamente superiore rispetto a chi preferì utilizzare la chat di WhatsApp Amico al 324 011 7252 (6%) o l'indirizzo di posta elettronica mail@mica (3%), che risulta raggiungibile dopo aver compilato un breve form su telefonoamico.it.

A cercare aiuto sono stati tanto uomini che donne, senza una prevalenza netta, e lo stesso equilibrio si è registrato tra le fasce di età: il 22% di adulti tra 56 e 65 anni, il 21% di età compresa tra 46 e 55 anni e il 20% tra 36 e 45 anni. La motivazione principale (31%) era la solitudine e il bisogno di avere il supporto di una voce amica, seguita dalle problematiche esistenziali (11%) e dai problemi nelle relazioni familiari (10%).

"La maggior parte delle persone che si rivolge a noi, soprattutto durante le feste, lo fa per solitudine e lo fa utilizzando il telefono, lo strumento che, grazie al calore della voce, riesce a dare un senso di vicinanza immediato agli altri" , conferma il presidente di Telefono Amico Italia Cristina Rigon. "Spesso non ci pensiamo, ma il Natale, che per la maggior parte delle persone è il momento in cui ritrovare amici e familiari, per chi è solo è quello in cui il peso di questa solitudine si fa più opprimente o gravoso" , prosegue, "per noi è fondamentale esserci per tutte queste persone, accompagnarle durante le feste e provare ad alleggerire, anche solo per un attimo, questo carico".

Il fatto di operare in sinergia con il Tag appare un chiaro segnale del fatto che anche per quest'anno i volontari si attendono numerose richieste di aiuto: fino ad ora, nell'intero 2024, sono state ben 90mila.

"Con il suo carico di impegni e festeggiamenti" , spiega una volontaria del Tai di nome Martina, "Natale rappresenta un momento in cui è ancora più difficile trovare qualcuno con cui condividere il proprio dolore" .

"Ho partecipato alla 24 ore l'anno scorso e mi è rimasta impressa una chiamata in particolare"

"una persona sola, esasperata dalla mancanza di risorse, ci ha contattato la Vigilia di Natale: era carica di astio e rabbia, e al tempo stesso ammetteva apertamente la sua disperazione"

"Ascoltare il suo dolore è stato toccante, mi ha fatto capire quanto sia essenziale esserci, specialmente in quei momenti in cui il bisogno di essere ascoltati è più forte che mai"

, ricorda la ragazza,, conclude la volontaria.