"100 giorni a Milano Cortina 2026". Fondazione Feltrinelli ospita il racconto dei Giochi

I Giochi Invernali Milano Cortina 2026 sono sempre più vicini. Non si tratta solamente di una sfida sportiva, bensì di un racconto di futuro. Un evento del genere, del resto, rappresenta un'esperienza che lascia sulle città un segno indelebile, in quanto proietta ogni storia, ogni strada, ogni personaggio su una ribalta totale. I Giochi sono un evento diffuso che unisce parti anche distanti del territorio intorno a centri nevralgici. Non è solo Milano, non è solo Cortina: è un flusso che coinvolge tutta l'Italia e la porta al centro della scena. Un appuntamento che diventa fattore attrattivo di opportunità, di investimenti e di popolarità per l'intero tessuto economico del Paese. Insomma: una grande festa mondiale che ha gli atleti di tutte le nazioni come protagonisti.

Per chi svolge il mestiere di giornalista sarà un privilegio raccontare Milano Cortina 2026. Questa magia dello sport - che resta il luogo letterario dove ancora resiste l'epica, come racconto, come passione, come narrazione di gesta umane - sarà al centro del nuovo speciale evento organizzato da il Giornale, in programma a Milano per lunedì 27 ottobre prossimo. Negli spazi della Fondazione Feltrinelli, a partire dalle ore 9.30, si susseguiranno interviste e tavole rotonde condotte dalle firme più apprezzate del nostro quotidiano, con la partecipazione di prestigiosi protagonisti del mondo della politica, delle istituzioni, dell'economia e delle sport.

Ad aprire l'iniziativa, che ha come partner Enel, Fondazione Fiera Milano e Ferrovie, sarà un colloquio tra il direttore responsabile de il Giornale, Alessandro Sallusti, e Giovanni Malagò, Presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 ed ex Presidente del Coni, nonché l'uomo che ha creduto in questi Giochi Invernali quando solo pensarci sembrava una follia e l'ha voluta con tutte le sue forze.

Seguirà un dibattito sul coraggio degli enti territoriali di mettersi in gioco come organizzazione, rete, lavoro, e un sistema pubblico e privato che si mette in gioco per quella che può essere definita un'impresa che va oltre lo sport ma onora e festeggia lo sport. Il direttore Alessandro Sallusti ne parlerà con il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. La ricca mattinata targata Il Giornale proseguirà poi con un confronto sul ruolo del Made in Italy, una macchina che deve funzionare perfettamente, un edificio su fondamenta solide, un orologio preciso che deve scandire il tempo del prima (perché tutto funzioni), del durante (perché regni l'emozione) e del dopo (perché l'eredità rimanga e migliori città e Paese). Stefano Zurlo modererà l'incontro tra Giovanni Bozzetti (Presidente Fiera Milano), Fabrizio Manni (Head of Sponsorships and Events Enel) e un rappresentante di Ferrovie dello Stato.

Successivamente si andrà a capire come sono stati realizzati i Giochi grazie agli uomini che hanno trasformato la vision a Cinque Cerchi in realtà: Hoara Borselli farà dialogare Andrea Varnier (Amministratore delegato di Fondazione Milano Cortina 2026) e Fabio Massimo Saldini (Commissario Straordinario del Governo per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e Amministratore delegato di Simico). La parola passerà in ultimo al Storie straordinarie italiane a Cinque Cerchi.

A fianco di, interverranno infine(2 ori, 2 argenti e 3 bronzi olimpici),(ultimo campione olimpionico italiano ai Giochi 2010) e(3 medaglie mondiali, 1 coppa del mondo di slalom, pronunciò il giuramento olimpico a Torino 2006).

L'evento è ad accesso libero fino ad esaurimento posti previa iscrizione al link: https://shorturl.at/2iDM8. Per maggiori informazioni si prega di scrivere a eventi@ilgiornale.it