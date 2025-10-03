Bozzetti: "Sistema Fiera pronto ad accogliere le Olimpiadi Milano Cortina 2026"

“Siamo pronti ad ospitare come sistema Fiera le gare di pattinaggio di velocità, di hockey e il Media Center delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Abbiamo davanti a noi un’opportunità unica, fatta di sfide complesse ma anche di straordinarie prospettive”. Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano è intervenuto così alla presentazione di “Sport Movies & TV 2025 – 43rd Milano International Ficts Fest”.

“Non si tratta soltanto di accendere la fiamma olimpica: siamo chiamati ad assumerci una responsabilità condivisa, rafforzando l’attrattività del nostro Paese - ha aggiunto -. Le infrastrutture olimpiche che nasceranno all’interno dei nostri padiglioni costituiranno una vera legacy per la città e per il futuro”.

Fondazione Fiera Milano ha già realizzato e interamente finanziato interventi per un valore di 25 milioni di euro che lasceranno in eredità spazi innovativi destinati a ospitare eventi sportivi, grandi congressi e concerti indoor fino a 30mila persone.

Un’operazione che creerà, grazie alla diversificazione d’uso dei quartieri fieristici e congressuali. Un percorso che renderà il sistema ancora più competitivo e attrattivo a livello internazionale, rafforzando in particolare l’area legata all’entertainment.