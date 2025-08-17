Teramo, 15enne colpito da un fulmine: è in rianimazione

Un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine nel pomeriggio di oggi, 17 agosto, mentre si trovava all’aperto durante un violento temporale che ha interessato le aree interne dell’Abruzzo. L’episodio si è verificato in località Coppo, nel comune di Crognaleto, in provincia di Teramo.

Il giovane era in compagnia del padre quando è stato investito dalla scarica elettrica. L’uomo ha immediatamente allertato i soccorsi: sul posto è intervenuto il 118, che ha trovato il giovane privo di sensi e con ustioni diffuse e ha disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono gravissime e la prognosi resta riservata.

dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’episodio richiama ancora una volta l’attenzione sulla pericolosità dei fenomeni atmosferici estremi.