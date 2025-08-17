Abbonati
In evidenza
Attualità

Teramo, 15enne colpito da un fulmine: è in rianimazione

Un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine durante un temporale a Crognaleto, nel Teramano. Era all’aperto insieme al padre, che ha subito chiamato i soccorsi. Le sue condizioni sono gravissime

Teramo, 15enne colpito da un fulmine: è in rianimazione
00:00 00:00

Un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine nel pomeriggio di oggi, 17 agosto, mentre si trovava all’aperto durante un violento temporale che ha interessato le aree interne dell’Abruzzo. L’episodio si è verificato in località Coppo, nel comune di Crognaleto, in provincia di Teramo.

Il fulmine

Il giovane era in compagnia del padre quando è stato investito dalla scarica elettrica. L’uomo ha immediatamente allertato i soccorsi: sul posto è intervenuto il 118, che ha trovato il giovane privo di sensi e con ustioni diffuse e ha disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono gravissime e la prognosi resta riservata.

I soccorsi

Sul luogo

dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’episodio richiama ancora una volta l’attenzione sulla pericolosità dei fenomeni atmosferici estremi.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica