350 orologi di lusso andranno all'asta: tutto quello che c'è da sapere per partecipare

Gli appassionati di orologi di pregio sono in trepidante attesa dell'asta che porterà all'assegnazione di ben 350 pezzi di valore. Si tratta di modelli di assoluto prestigio, come Rolex, Bulgari, Patek Philippe e Omega. Le date da segnare sul calendario sono quelle che vanno dal 14 al 24 aprile. In quei giorni, infatti, sarà possibile partecipare all'asta.

Questi orologi sono frutto di un sequestro avvenuto nell'ormai lontano 2016. In quell'occasione gli uomini della Guardia di finanza fermarono, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, un cittadino giapponese che viaggiava a bordo di un treno diretto a Parigi. Il convoglio, partito da Milano, si era fermato alla stazione di Domodossola e in quell'occasione venne fatto un controllo. Il cittadino giapponese viaggiava con due grandi valigie che insospettirono le fiamme gialle. In quei bagagli risultarono esserci ben 350 orologi di lusso. Entrando nello specifico, vennero individuati 334 modelli Rolex, 14 Omega, un modello Bulgari e un modello Patek Philippe. In totale, furono sequestrati orologi di un valore complessivo di 1,5 milioni di euro. Il cittadino giapponese venne denunciato per contrabbando e per illegale introduzione dei beni nel territorio italiano, e del caso si occupò la Procura di Verbania.

Gli orologi, divenuti proprietà dello Stato, saranno presto messi all'asta dall'Istituto vendite giudiziarie di Torino, cui è stato affidato l'incarico. Si tratta di pezzi originali, di seconda mano, dotati di certificato di garanzia e prezzati.

Ma come partecipare all'asta? Gli interessati devono accedere al sito web dell'Istituto vendite giudiziarie di Torino in cui saranno messi in asta i vari lotti. Una volta effettuata l'iscrizione sarà possibile partecipare all'asta online, che partirà alle 12.00 del 14 aprile e si concluderà alle 12.00 del 24 aprile. Le immagini degli orologi saranno visibili sul sito, ma sarà possibile anche prenderne visione dal vivo recandosi previo appuntamento alla sede IVG di Torino in Corso Francia 81.

L'appuntamento può essere richiesto telefonando al numero 011 482822 oppure inviando una mail a ufficiofallimenti@ivgpiemonte.it, avendo cura di indicare il lotto a cui si è interessati e allegare documento di identità. L'offerta sarà convalidata con una caparra del 10% del prezzo totale. Il guadagni dell'asta andranno nelle casse dell'Erario.