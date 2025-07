Quattro studenti della Bocconi puniti per una chat sessista: "Il diploma slitta di un anno"

Quattro partecipanti a un corso di master alla Bocconi sono stati richiamati dalla commissione disciplinare dell’ateneo dopo che una loro collega ha segnalato una conversazione di gruppo dagli “scambi riprovevoli”. Tutti e quattro dovranno attendere un anno in più per conseguire il loro diploma e saranno esclusi dalla cerimonia di laurea.

Secondo quanto riporta oggi il Quotidiano Nazionale, nello scambio di messaggi erano presenti “ allusioni sessuali aggressive ” e forme di intimidazione rivolte alla compagna. I contenuti offensivi sono stati giudicati dal Comitato “ ripugnanti e inaccettabili ”, giustificando la decisione disciplinare presa dall’università.

La chat incriminata

I quattro studenti coinvolti avrebbero agito in modo coordinato per inserire volontariamente la compagna di corso all'interno della chat di gruppo, con l’intento – secondo quanto ricostruito – di rivolgerle commenti offensivi e discriminatori. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha confermato la sanzione disciplinare imposta dall’università, rigettando il ricorso presentato dagli studenti.

I giudici hanno ritenuto legittima la decisione dell’ateneo, rappresentato dai legali Marco Giustiniani, Antonello Frasca e Alessandro Paccione, sottolineando come le condotte in questione costituiscano una violazione grave e inaccettabile del codice comportamentale studentesco, oltre a configurarsi come atteggiamenti sessisti e discriminatori.

La sentenza

Il Tar della Lombardia, con il collegio guidato dal giudice Daniele Dongiovanni, ha confermato la decisione dell’Università Bocconi di applicare una sanzione più severa ai quattro studenti coinvolti. Secondo quanto stabilito, l’inasprimento del provvedimento disciplinare è stato giustificato in base ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Il tribunale ha ritenuto che la gravità delle condotte – sia per il contenuto dei messaggi scambiati che per l’effetto psicologico sulla studentessa coinvolta – rendesse necessario un intervento

deciso. In particolare, si è sottolineato come le azioni degli studenti abbiano generato un forte senso di allarme enella giovane, incidendo in modo significativo sul suo benessere personale.