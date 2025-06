Bambini intossicati dopo il bagno in piscina, uno dei 5 in terapia intensiva

Ascolta ora 00:00 00:00

Cinque bambini hanno manifestato seri problemi respiratori, capogiri e un malessere generalizzato subito dopo aver fatto il bagno in una piscina di un centro sportivo situato in via della Capanna Murata, nel quartiere Borghesiana a Roma. I sintomi si sono presentati in modo improvviso e simultaneo, spingendo un uomo, che si trovava sul posto, a trasportarli d’urgenza al Policlinico Umberto I con la propria auto. Resta da chiarire con precisione cosa abbia provocato il malore e in che modo si siano svolti i fatti.

Come stanno i bambini

Momenti di paura per cinque bambini di nove anni, colpiti da un improvviso malessere dopo il bagno in piscina. Quattro di loro sono stati dimessi nel giro di poche ore, mentre uno è ancora ricoverato in terapia intensiva. A far luce sull’accaduto è ora la polizia, allertata dai medici del Policlinico Umberto I, dove i piccoli sono stati accompagnati. Gli agenti hanno eseguito un sopralluogo presso il centro sportivo per valutare le condizioni di sicurezza e verificare la regolarità della piscina aperta al pubblico nel pomeriggio di lunedì, giorno festivo.

Le indagini

Le cause del malessere che ha colpito i piccoli sembrerebbero ricondursi a un possibile problema nella concentrazione di cloro presente nell’acqua della piscina, oppure alla qualità del disinfettante impiegato. Sono già stati effettuati campionamenti e analisi per chiarire l’origine dell’incidente, mentre la posizione dei gestori del centro sportivo è ora al vaglio degli inquirenti.

Due dei piccoli sono stati subito visitati e dimessi dopo le prime cure, mentre altri due sono stati ricoverati temporaneamente, per poi lasciare l’ospedale in buone

condizioni, grazie a un rapido miglioramento clinico. Rimane invecela situazione del quinto bambino, tuttora ricoverato nel reparto di rianimazione le sue condizioni destano maggiore preoccupazione.