Sei ospedali lombardi tra i migliori 250 al mondo: la classifica

Tra i migliori 250 ospedali al mondo ci sono ben 6 strutture lombarde: questo risulta dall'ultima classifica redatta dal celebre magazine americano "Newsweek", che ogni anno, a partire dal 2019, realizza una graduatoria dei più efficienti nosocomi.

Per il quinto anno di fila dall'introduzione della classifica, il primato nel nostro Paese spetta al Policlinico Agostino Gemelli Irccs di Roma, che nella graduatoria generale occupa la 35esima piazza, guadagnando tre posti rispetto allo scorso anno, quando finì 38esimo. Complessivamente le strutture ospedaliere italiane sono 5 nella top 100 e 14 nella top 250, le prime 10 delle quali, ad esclusione ovviamente del Gemelli di Roma, sono situate nel Nord dello Stivale

Al secondo posto della classifica italiana si trova il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (52esima posizione nella classifica globale), poi l'Irccs Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato (al 57esimo posto totale) e l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (65esima piazza). Restando in Lombardia, per trovare la successiva struttura ospedaliera in classifica bisogna scorrere fino al 117esimo posto della graduatoria generale, occupato dall'Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia, poi fino al 135esimo, dove si trova l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e infine fino alla posizione 202 relativa agli Spedali Civili di Brescia.

"Siamo sicuramente orgogliosi e lusingati di rientrare in questo importante ranking internazionale con così tante strutture di eccellenza" , dichiara l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, "ma quello che ci interessa davvero sono solamente i giudizi e i voti dei nostri concittadini". "Ogni struttura, che sia un ospedale, una casa di comunità, una Rsa, un ambulatorio, un dispensario o qualsiasi altra tipologia, per noi è importante e vogliamo che possa rientrare nella migliore classifica di accoglienza, funzionalità ed efficienza" , conclude Bertolaso.

Quest'anno, si legge nell'introduzione alla graduatoria 2024, l'elenco comprende dati su circa 2.400 ospedali diffusi in 30 nazioni del mondo, tra cui, per l'appunto, l'Italia. Il primo posto assoluto spetta alla Mayo Clinic di Rochester (Usa), seguita dalla Cleveland Clinic (Usa), e dal Toronto General ( Canada). Il primo ospedale europeo che si trova in graduatoria è la Charité - Universitätsmedizin di Berlino (Germania), al 6° posto totale, seguita dalla Karolinska Universitetssjukhuset (Stoccolma, Svezia) e dall'AP-HP - Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière (Parigi, Francia).