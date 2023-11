A 94 anni si è spento Alberto Ambreck, storico farmacista di Milano e presidente Federfarma

Sì è spento all'età di 94 anni Alberto Ambreck, storico farmacista di Milano. La farmacia di via Stradivari in cui ha sempre lavorato era stata rilevata da suo padre nel 1936 ma, in realtà, esiste a Milano fin dal 1914. Durante la Seconda guerra mondiale, l'edificio in cui sorgeva l'attività venne raso al suolo dai bombardamenti. " Noi eravamo sfollati a Cuggiono e ogni giorno io venivo a Milano con mio papà, in treno. Frequentavo il Carducci. Ci sono ricordi, del tempo di guerra, che cerco di dimenticare, da tutta la vita. Come piazzale Loreto, la dimostrazione di quanto l’umanità possa essere perversa oltre ad ogni immaginazione ", spiegava al Corriere della sera nel 2014 il farmacista.

Alberto Ambreck ha portato a Milano una visione di farmacia umana: quella non è una semplice attività commerciale ma è qualcosa di molto diverso, perché riguarda la salute delle persone. Questo è l'insegnamento che Ambreck ha lasciato ai familiari che ancora lavorano in quella stessa farmacia e ai suoi fedeli collaboratori. Sono in tutto 40 i professionisti che operano nella farmacia Ambreck di Milano. " Il farmacista deve fare in modo di dare il consiglio migliore al paziente e aiutarlo ", ricorda oggi la dottoressa Raffaella Ferrari, direttrice della farmacia. Chiedeva ai suoi di essere sempre disponibili con i pazienti e per questo motivo la sua farmacia è stata una delle prime in città a scegliere per l'apertura 24/24.