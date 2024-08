Acido nitrico e calamite: ecco come i ladri entrano in casa. A cosa fare attenzione

Ascolta ora 00:00 00:00

D'estate molte persone lasciano la propria casa incustodita per raggiungere le mete di villeggiatura, e per i ladri è una grande occasione per mettere a segno qualche furto. Le forze dell'ordine stanno ricevendo diverse segnalazioni relative a furti o tentativi di furto, e il livello di allerta è massimo. Purtroppo non sempre è possibile intercettare i criminali, perché nel corso degli anni sono riusciti a mettere a punto diversi metodi per introdursi nelle nostre abitazioni e scappare con la refurtiva.

Bande in azione: le "chiavi speciali"

Molte delle bande criminali che prendono di mira le nostre case sono spesso composte da ladri di nazionalità georgiana. Soggetti che si muovono liberamente nel nostro Paese, senza essere neppure censiti. Sono persone che, sulla carta, non esistono, e che per questo agiscono indisturbati. In soli due giorni sono stati seguiti cinque arresti.

Mercoledì sorso, a Milano, è arrivata la segnalazione di un residente in via Cialdini, nel quartiere di Affori. L'uomo chiedeva un intevento dei carabinieri per dei movimenti sospetti che aveva notato intorno alla casa di un suo vicino. I militari hanno provveduto ad arrestare due georgiani di 28 e 46 anni. La coppia aveva con sé tutto il necessario per fare irruzione in una casa, e ben 23 mazzi di chiavi. Oltre a ciò, avevano portato anche un passepartout e una chiave "speciale" in grado di forzare quasi tutte le serrature. Tornando indietro di un giorno, gli agenti di polizia sono riusciti a catturare altri tre georgiani, di 35, 32 e 25 anni. Tutti soggetti noti alle forze dell'ordine.

Chiaramente non si tratta solo dei georgiani. A commettere furti sono soggetti di diverse nazionalità, e non mancano neppure italiani, come il 32enne nostro connazionale arrestato lo scorso 28 luglio. L'uomo si era introdotto in una cantina. Le tecniche utilizzate dai ladri per svaligiarci casa sono molteplici, e sempre più accurate. L'allarme arriva dal Nord Europa, dove sono stati segnalati metodi sempre più innovativi.

L'uso dell'acido nitrico

Recentemente i ladri si avvalgono dell'utilizzo dell'acido nitrico, che viene di solito impiegato nella fabbricazione di esplosivi. I malviventi usano la sostanza, mischiata con altri acidi, per corrodere la serratura della porta. Le componenti ferrose si sciolgono con relativa facilità e in questo modo i criminali hanno libero accesso alla nostra casa. Un altro "vantaggio" dell'acido nitrico è che è silenzioso, così i vicini non si accorgono di nulla.

Il mix di sostanze, però, emana un odore molto forte. Dunque occhio agli odori pungenti.

Le chiavi

Come abbiamo visto, le bande di georgiani ricorrono spesso a "chiavi speciali", conosciute anche come chiavi Bulgare. Sono dispositivi in grado di ricreare il profilo della chiave di una serratura a "doppia mappa", senza bisogno di avere la chiave originale.

La lastra

Altre volte, i ladri usano una sorta di lastra, una tessera di plastica rigida che viene strisciata tra porta e stipite, a livello della scocca. Se la porta non è chiusa a chiave, la scocca rientra e la serratura viene aperta.

La calamita

Un altro metodo, molto più semplice, è quello della calamita, usata per far girare la chiave all'interno della serratura, oppure farla uscire. Ovviamente non si tratta di una calamita "semplice", come quelle che conosciamo noi, ma di un modello professionale, con una forza attrattiva molto più forte.

Segni sulle porte

A volte i ladri usano della colla, applicata sul nottolino, o sullo stipite della porta, per controllare se la casa è vuota o se invece c'è qualcuno. Se la colla non viene rimossa, significa che nessuno ha aperto la porta, quindi l'abitazione è incustodita. Si tratta di un metodo segnalato fin dal 2018 e ancora molto utilizzato. Oltre alla colla, i malviventi utilizzano nastro adesivo, fascette di plastica e quant'altro. Tutte tecniche che servono a far sapere ai criminali che la casa è vuota ed hanno il via libera.

Ladri acrobatici

Infine non vanno dimenticate le incredibili capacità di arrampicata di cui dispongono alcuni malviventi, i cosiddetti "ladri acrobatici".

Soggetti particolarmente abili nelle scalate, e in grado di arrampicarsi sulle facciate dei palazzi, oppure di calarsi dai tetti. In questo modo riescono ad introdursi praticamente ovunque, anche in abitazioni collocate ai piani più alti.