Acquisti natalizi dell'ultimo minuto: come evitare le truffe online

Con l'avvicinarsi del Natale si fa sempre più frenetica la corsa agli ultimi acquisti, specie quelli online con consegna rapida: per evitare il rischio di incorrere in uno dei numerosi raggiri messi in atto da truffatori senza scrupoli è possibile consultare alcuni suggerimenti messi a disposizione dei consumatori dalla polizia postale. Il documento è stato caricato sui profili Twitter a Facebook e sul portale istituzionale.

Sono oltre 14mila i casi di truffe messi in atto in soli 11 mesi del 2022: raggiri praticati in particolar modo per acquisti di beni o servizi effettuati in rete. Si parla di un bottino complessivo di 9 milioni di euro e di 2.500 denunce. "Alcune ricerche confermano che il modello dell'acquisto di impulso legato a offerte speciali, ad esempio stock limitati o con prezzi scontati, si è talmente diffuso che anche i truffatori seriali riescono ad inserirsi con false vendite" , spiega sul proprio portale la polizia. "Nonostante ciò la stragrande maggioranza degli acquirenti online si affida alla rete per gli acquisti, anche chi non è esperto a comprare in totale tranquillità".

Come difendersi

Si inizia sempre con l'utilizzo di software e browser sicuri. Una buona base di partenza è quella di disporre di un antivirus costantemente aggiornato per i propri dispositivi elettronici. Anche il browser, particolarmente vulnerabile, dovrebbe essere sempre scaricato nella sua più recente versione.

Preferire sempre siti ufficiali/certificati, diffidando delle offerte che appaiono troppo vantaggiose rispetto ai costi effettivi sul mercato: in quest'ultimo caso è bene effettuare ricerche più approfondite e valutare ulteriori recensioni. La polizia postale suggerisce di prediligere i grandi distributori anche per il fatto che le tutele su assistenza e garanzia sono in genere più affidabili. Per transazioni via smartphone o tablet è consigliabile sempre utilizzare le app ufficiali dei negozi online. Si dovrebbe evitare così il rischio di essere indirizzati e trasportati su siti fasulli o siti clone che potrebbero sottrarre i dati finanziari e personali inseriti per completare la compravendita. Qualora ci si imbatta in siti poco noti si può verificare la presenza di certificati di sicurezza (Trust e Verified/ VeriSign Trusted) per valutarne l'affidabilità.

Un sito che si occupa di e-commerce deve avere gli stessi dati di un negozio fisico: prima di pagare sempre meglio dare un'occhiata a riferimenti come il numero di Partiva Iva, il numero di telefono fisso, l'indirizzo fisico o ulteriori metodi utili per contattare l'azienda. I dati fiscali sono rilevabili direttamente sul portale dell'Agenzia delle Entrate. Anche leggere feedback e commenti di altri utenti sul portale interessato o sulla qualità della merce in esso venduta è un buon consiglio da seguire.

Per pagare, infine, è meglio usare carte ricaricabili, meglio ancora se ricaricate della cifra giusta per concludere la transazione. In genere si richiede il numero della carta, la data di scadenza e l'indirizzo per la spedizione. Se un venditore chiede ulteriori elementi è probabile che voglia impossessarsi di informazioni personali (numero del conto, Pin o password). Meglio lasciar perdere in questo caso. Quando si conclude la transazione, il simbolo del lucchetto chiuso in fondo all'indirizzo web è un segno della riservatezza dei dati che vengono inoltrati dall'acquirente: dati che sono criptati e non condivisi.