Addio ad Alf Clausen, il "padre" delle musiche dei Simpson è morto

Grave perdita per I Simpson, è infatti scomparso il compositore statunitense Alf Clausen, "padre" di tutte le musiche utilizzate nel celebre cartone animato. Dopo ben 27 anni trascorsi nel programma - dal 1990 al 2017 - Clausen è venuto a mancare, gettando tutti i colleghi nello sconcerto. A quanto pare l'uomo era gravemente malato.

Stando alle informazioni riportate sino ad ora, Clausen si è spento giovedì 29 maggio nella sua casa di Los Angeles. Si trovava nella sua casa di Los Angeles, circondato dall'affetto dei suoi familiari. Parlando a The Hollywood Reporter, Kaarin Clausen, figlia del musicista, ha spiegato che l'uomo soffriva da tempo di paralisi sopranucleare progressiva, una rara malattia neurodegenerativa, che gli era stata diagnosticata circa otto anni fa. Dopo aver a lungo lottato contro la patologia, Alf Clausen è morto all'età di 84 anni, dopo una brillante carriera.

Nato a Minneapolis il 28 marzo 1941, studiò musica alla North Dakota State University, per poi approfondire gli studi presso l'università del Wisconsin e alla Berklee College of Music di Boston. Lavorò ad alcuni film e anche a qualche produzione televisiva come Saranno famosi, Moonlighting, Una pallottola spuntata, ALF e Una pazza giornata di vacanza. La massima fama, tuttavia, è stata raggiunta con l'entrata nel mondo dei Simpson, una "relazione" durata ben 27 anni. Di lui Matt Groening, creatore della fortunata serie, disse "è uno dei tesori non riconosciuti dello show". L'affetto e il rispetto durarono a lungo, fino alla frattura nel 2017. Clausen venne licenziato e al suo posto arrivò il Bleeding Fingers Music, studio musicale co-fondato da Hans Zimmer.

Le capacità di Clausen sono indiscusse. Il compositore è stato nominato per 30 Emmy Awards, di 21 per I Simpson. Vinse per ben due volte, ossia nel 1997 e nel 1998. Non solo. I suoi brani realizzati per la serie animata gli valsero otto ASCAP Award e cinque Annie Awards.

"Clausen era un uomo incredibilmente talentuoso che ha fatto così tanto per I Simpson",

è quanto dichiarato da, uno dei primi scrittori della serie animata, come riportato da NBC News.