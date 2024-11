Addio al sindaco di Rozzano Gianni Ferretti: la sua ultima battaglia contro le parole di Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

È morto a soli 60 anni per un attacco cardiaco Gianni Ferretti, il sindaco di Rozzano, paese alle porte di Milano. Era anche malato da tempo di leucemia. A darne notizia il Comune sulle sue pagine social, con un commente molto sentito: " Con immenso e profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato Sindaco, Gianni Ferretti. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, che ha servito con instancabile dedizione, passione e una visione lungimirante per il futuro. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendo il loro dolore e portando gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che il Sindaco ha donato a noi tutti ".

Chi era il sindaco

Amatissimo da tutti, Giovanni Ferretti De Luca, Gianni per tutti, era nato nel 1963 e avrebbe compiuto 61 anni il prossimo 29 dicembre. Oltre a fare il sindaco del piccolo paese Ferretti era anche un imprenditore. Quando aveva solo 24 anni aveva fondato la Ferretti Limousine, un'azienda di noleggio con conducente tutt'ora attiva. La sua elezione a sindaco nel 2019 quando aveva vinto il ballottaggio contro Barbara Agogliati, candidata del centrosinistra. Il suo operato lo ha poi portato ad essere riconfermato con il 64,4% delle preferenze, anche la scorsa primavera nelle elezioni amministrative contro il candidato del centrosinistra Giuseppe Maria Foglia. A cavallo tra il primo e il secondo mandato era stato uno degli sponsor principali della costruzione di uno stadio dell’Inter proprio nel suo Comune.

Lo scontro con Fedez

Lo scorso ottobre, aveva scritto un lungo post, contro le parole del rapper Fedez pronunciate durante la lite con il personal trainer Cristiano Iovino: “ Lasciatemi, lo uccido, sono di Rozzano ”. Senza mai citarlo aveva commentato: “ La nostra è una comunità di gente per bene, persone oneste che vivono la città ogni giorno con senso civico, rispetto delle regole e attenzione al bene comune che non hanno nulla a che fare con la malavita. Una metà delle famiglie di Rozzano vive nel quartiere popolare Aler, che non è un ghetto, ma una comunità basata su valori di condivisione, umanità, rispetto e solidarietà. Questa è quotidianità di cui raramente si parla perché non fa notizia ”. Aggiungendo poi: “ L’altra metà delle famiglie risiede in quartieri residenziali, ma tutti insieme formiamo un’unica grande realtà: persone che lavorano onestamente, si prendono cura della propria città e crescono i loro figli con dignità e correttezza ".

Il desiderio di giustizia

Alcuni giorni dopo appena quando si era diffusa la notizia che Daniele Rezza, responsabile dell’omicidio di Manuel Mastrapasqua (ucciso a Rozzano per un paio di cuffie), era stato catturato, il sindaco aveva chiesto pubblicamente di “ fare giustizia ”.

“ Abbiamo perso Manuel, un bravo ragazzo della nostra città, ucciso l'altra notte a coltellate, da un criminale appena arrestato ", aveva scritto su Facebook: " Porgo le mie più sentite condoglianze, mi stringo al dolore della famiglia, dei suoi cari e di tutti coloro che gli volevano bene. Verrà indetto il lutto cittadino il giorno del suo funerale. Il colpevole è stato preso, l'arma dei carabinieri e la tenenza di Rozzano hanno fatto un grande e celere lavoro di indagine. Complimenti e grazie da parte di tutta la città. Ora si faccia giustizia ”.

Tanti i messaggi di cordoglio

Alla notizia della sua scomparsa, tanti i messaggi di cordoglio, da quello del segretario regionale azzurro Alessandro Sorte: " Forza Italia perde una persona equilibrata, un grande amministratore, molto apprezzato dai cittadini per le

sue capacità, la sua passione e dedizione", a tanti sindaci come quello di Sesto Sana quello di Trezzanoe quelle del Comune di Corsico.