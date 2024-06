L'aereo è pieno, il passeggero viene risarcito: ecco la cifra

Ascolta ora 00:00 00:00

Può sembrare impossibile ma può succedere che una compagnia aerea metta in vendita più biglietti dei posti disponibili a bordo dei propri aeromobili dovendo poi chiedere di scendere e abbandonare il velivolo in cambio di soldi altrimenti non si può decollare: è quanto accaduto il 12 giugno al volo Ryanair pieno di vacanzieri che da Bergamo Orio al Serio era diretto a Palma di Maiorca. Anche se capita spesso che si possa trovare qualche posto libero, la "sfortuna" ha voluto che in questo caso il mezzo fosse in overbooking e ci fosse un passeggero di troppo.

L'annuncio della hostess

Ma cos'è accaduto esattamente? L'errore fortuito della compagnia irlandese ha fatto sì che fosse venduto un solo biglietto in più ma tale da avere due persone per lo stesso posto. Una volta saliti tutti a bordo, i passeggeri presenti cominciavano a chiedersi come mai l'aereo non decollasse quando una delle hostess ha fugato ogni dubbio al microfono come dimostra un video diventato virale su Tik Tok pubblicato da chi assisteva alla scena. " Come avete capito c'è un problema. Siamo overbook, c'è stato un problema al gate e c'è da prenere una decisione - spiega l'assistente di volo chiaramente in imbarazzo - Dal momento che i passeggeri scelti per abbandonare l'aereo non lo vogliono abbandonare, chiediamo se c'è un volontario che vuole sbarcare ", ha affermato a tutti i presenti.

Il risarcimento economico

A quel punto, la hostess ha spiegato che il tutto non sarebbe avvenuto gratuitamente, ovviamente, ma con un "doppio" incentivo. " Avrà un risarcimento di 250 euro e il prossimo volo gratis. Altrimenti entro i prossimi venti minuti non potremo più volare ", spiega l'assistente. Il volo Ryanair, quindi, sarebbe rimasto a terra e arrivederci al viaggio. In conclusione, ripete: " Se c'è un volontario che può lasciare l'aereo... questo è tutto. È una decisione da prendere velocemente".

Chi è stato il volontario

Nell'incredulità generale, dopo qualche minuto ulteriore in cui la gente decideva il da farsi, ha deciso di accettare risarcimento e volo gratuito un ragazzo che è sceso tra gli applausi dei passeggeri "dando il cinque" lungo il corridoio come fosse un campione sportivo fresco di medaglia. Con zaino e cuffiette ha attraversato il corridoio tornando a terra e dando la possibilità a tutti gli altri di effettuare regolarmente il volo. Situazioni del genere non sono così infrequenti: altre volte nel recente passato sono capitate dinamiche simili ma non per biglietti in eccesso.

Un volo della EasyJet che avrebbe dovuto volare da Lanzarote a Liverpool non si è mai potuto alzare i

volo a causa delle avverse condizioni meteo e della "pesantezza" del mezzo: lo scorso anno, era il luglio 2023, furono cercati ben 19 passeggeri "volontari" ai quali, però, fu consegnato un risarcimento danni di 500 euro.