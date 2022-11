"Nessuna violenza": le prime parole di Alessia Piperno dopo il rientro

Un maglione blu, con un cappuccio e un berretto sotto che a malapena nascondono i capelli e un volto stanco del viaggio e soprattutto dai 45 giorni di prigionia. È così che Alessia Piperno si è ripresentata a Roma dopo essere stata rilasciata dalle autorità iraniane.

La sua giornata si è conclusa nella sua casa ai Colli Albani, dove ha potuto finalmente abbracciare il padre. Non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti attorno la propria abitazione, ma le sue prime parole dopo l'arrivo in Italia sono state raccolte e rilanciate dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Non ho subito violenza”

La vicenda della giovane romana è iniziata il 28 settembre scorso. Quel giorno amici e genitori presenti in Italia non erano riusciti a contattarla, facendo scattare l'allarme. Alessia Piperno si trovava infatti in Iran.

Era lì in uno dei suoi tanti viaggi in giro per il mondo. Nel Paese mediorientale però già in quelle settimane la situazione si era fatta molto tesa. Le proteste per la morte di Mahsa Amini, giovane accusata dalla polizia locale di non aver indossato correttamente il velo, avevano iniziato a scuotere le piazze delle principali città iraniane.

Per questo quando 45 giorni fa si è avuta la conferma che Alessia Piperno era stata presa in custodia a Teheran, si era temuto il peggio. La situazione, a detta della giovane, si è sbloccata nelle scorse ore quasi improvvisamente. “ Sono stati 45 giorni duri, poi questa mattina la sorpresa ”, ha infatti raccontato nell'incontro tenuto con Gualtieri, il quale ha poi riferito le sue frasi ai giornalisti presenti a Ciampino. " Ho trascorso la mia detenzione in una cella con sei persone – sono state le sue parole rilanciate dal primo cittadino della capitale – è stato difficile ma non ho subito violenze”.

Ed è forse questa la notizia più importante. Alessia Piperno è tornata a casa sana e salva, sicuramente provata, ma per fortuna senza ulteriori traumi di percosse o violenze. Adesso per lei si apre un periodo di riposo lontana dai clamori a cui suo malgrado è stata sottoposta nell'ultimo mese e mezzo.

Colloqui con Meloni e Gualtieri

Dopo la liberazione a Teheran, Alessia Piperno è stata imbarcata su un volo con destinazione l'aeroporto romano di Ciampino. Qui ha incontrato, come sottolineato da fonti di Palazzo Chigi, il presidente del consiglio Giorgia Meloni. Il loro è stato un colloquio breve, avvenuto in una stanza dello scalo e lontano dalle telecamere.

Subito dopo la ragazza ha avuto una conversazione con il sindaco di Roma. Quest'ultimo su Twitter, postando la foto della giovane appena atterrata nella capitale, aveva scritto già dato il suo bentornato. "Bentornata Alessia – si legge nella didascalia – Ti aspettiamo in Campidoglio”.