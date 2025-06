Allarme di Ikea, richiamato un accessorio da cucina per rischio cancerogeno

Ascolta ora 00:00 00:00

Ikea lancia l'allarme per un oggetto di sua produzione, disponendone il ritiro immediato. Si tratta di una spatola per cucina che potrebbe rivelarsi pericolosa a causa delle sue componenti. Sussiste infatti un rischio di dispersione di ammine aromatiche primarie, che potrebbero raggiungere livelli oltre la soglia di sicurezza.

Il composto chimico in esame, ritenuto potenzialmente tossico, ha spinto l'azienda a diramare l'allarme via social e attraverso tutti i canali di cui dispone. I clienti sono invitati a non utilizzare l'oggetto segnalato, e a riportarlo al punto vendita. Il prodotto Ikea in questione è una spatola per cucina con il nome 365+ HJÄLTE. Il codice dell'articolo è 401.494.62 e la data di produzione indicata è 2445 (AASS). A quanto pare si tratta di prodotti messi in commercio nel novembre 2024.

L'allarme è scattato dopo che sono stati diffusi gli esiti di un test di laboratorio effettuato in Belgio. L'esame ha rilevato dei valori di migrazione delle AAP non conformi al limite consentito. Da qui l'avviso di ritiri da parte di Ikea. I clienti sono caldamente invitati a non usare più la spatola e a riconsegnarla per ottenere un rimborso o la sostituzione. L'oggetto può essere portato in qualsiasi punto vendita. Non è necessario aver conservato lo scontrino. "Ikea invita i clienti a diffondere la notizia di questo richiamo, soprattutto se sono a conoscenza del fatto che i prodotti richiamati siano stati offerti, prestati o venduti ad altri clienti" , si legge nella nota diramata dall'azienda svedese.

Per maggiore sicurezza è possibile contattare il servizio clienti al numero +390236011887.

C'è sempre più attenzione sulle sostanze che compongono accessori e contenitori, specie quando essi entrano in contatto con il cibo.

Ledericavano dall'ammoniaca, e si generano quando vengono prodotti dei coloranti o dei pigmenti. Ecco perché è possibile trovarle in vari oggetti, come tessuti, carta etc. Secondo l'IARC (Agency for Research for Cancer), questi composti chimici sono potenzialmente cancerogeni.