Allarme tossina Shiga: il ministero della Salute ritira questo formaggio

Richiamo per rischio microbiologico da parte del ministero della Salute per un lotto di formaggio Castelmagno DOP venduto con per diversi marchi in alcuni centri commerciali del Paese. Secondo alcune indagini di controllo, infatti, è emersa la presenza del batterio Escherichia coli, in grado di produrre la tossina Shiga (STEC). Per tale ragione viene caldamente raccomandato ai cittadini di non comprare il prodotto indicato o di restituirlo al venditore in caso di acquisto.

Il prodotto ritirato dai supermercati

Ad essere soggetto al ritiro a scopo precauzionale è il formaggio con denominazione di vendita Castelmagno DOP, con regione sociale dell'Osa Beppino Occelli Agrinatura Srl. Il lotto di riferimento è 23151011, anche se i formaggi, venduti per marchi differenti, possono avere diversa data di scadenza. La sede dello stabilimento di produzione, però, è Prella 65/C a Farigliano (Cuneo). Con marchio di identificazione IT L4C8Z CE.

Andando più nello specifico, il formaggio Castelmagno DOP, venduto in fette dal peso variabile per il marchio Beppino Occelli è stato segnalato dai supermercati Il Gigante. La sua data di scadenza è 09/03/2024. C'è poi il Castelmagno DOP con marchio Tino Paiolo, che viene venduto in forme intere da 2 kg, ed ha data di scadenza 29/02/2024. Infine anche Carrefour ha disposto il ritiro per il Castelmagno DOP con marchio Terre D’Italia, venduto in fette dal peso variabile. Le date di scadenza da verificare sono 09/03/2024 e 10/03/2024.

Nel documento di avvertenza pubblicato dal ministero della Salute si legge che il richiamo è stato diramato per rischio microbiologico, motivato dalla sospetta presenza di Escherichia coli, principale produttore di tossine Shiga. La raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita.

La tossina Shiga

L'Escherichia coli è un batterio naturalmente presente nell’ambiente, in particolar modo all'interno degli alimenti e dell'intestino di persone e animali. Di per sé non è particolarmente pericoloso, ma in alcuni casi può provocare gravi casi di infezione. Questo avviene perché alcuni generi di E. Coli sono in grado di produrre la tossina Shiga (STEC).

Tale tossina può portare a sintomi anche piuttosto seri, come nausea, vomito, crampi addominali e diarrea, spesso accompagnata da sangue. Sebbene nella maggior parte dei casi questa tipologia di infezione tenda a risolversi da sola, nei soggetti più fragili può portare a conseguenze anche gravi. Ecco il motivo della raccomandazione del ministero della Salute.