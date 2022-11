Influenza, occhio alla data: quando ci sarà il picco

Contrariamente agli altri anni, quest'anno l'influenza anticipa i tempi sulla classica tabella di marcia e "corre": rispetto alle stagioni pre-Covid si sono già quintuplicati i casi legati al virus stagionale con un'indicenza di sette ogni mille abitanti, in pratica un tasso che normalmente si verifica a gennaio.

Ecco quando avremo il picco

Per questa ragione e per l'arrivo dei primi freddi, gli esperti ritengono che il famoso picco stagionale non avverrà in pieno inverno ma ben prima, " intorno alle feste di Natale, mentre di solito la punta più alta dei contagi non si aveva prima di fine anno ", inteso ovviamente come fine della stagione (febbraio-marzo): lo ha dichiarato all'Ansa il segretario della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti, che ha invitato la popolazione a continuare a prendere le giuste precauzioni come per il Covid. "La mascherina serve ancora, così come il lavaggio delle mani, la cautela nei luoghi pubblici. Sono i presidi principali contro l'infezione ".

La campagna vaccinale

Non va a gonfie vele la campagna vaccinale antinfuenzale come si augura la Società Italiana di Medicina Generale (Simg), anche perché l'influenza corre soprattutto nella fascia pediatrica (0-5 anni) con un'incidenza di 19,6 casi ogni mille " che è quella che fa da principale fonte di diffusione dell'infezione in famiglia ", ha dichiarato Paolo Bonanni, membro del gruppo "Vaccini e Politiche Vaccinal' della Società italiana di Igiene (Siti)". Per questa ragione l'invito è quello di vaccinarsi quanto prima " mentre finora abbiamo riscontrato una lentezza nelle adesioni alla campagna ".

"Proteggere gli over 65"