Allerta in otto regioni: sul Monte Bianco quattro alpinisti dispersi

Ascolta ora 00:00 00:00

Giornata di allerta meteo ieri su mezza Italia per una perturbazione che ha portato, insieme ai temporali che stanno mettendo a dura prova la tenuta idrogeologica di alcune zone, un brusco calo termico, venti forti e mareggiate. Un'ondata di maltempo che si è estesa al sud, ma che è anche all'origine dell'ennesima tragedia della montagna.

Da domenica, infatti, sono dispersi sul Monte Bianco quattro scalatori, due italiani e due coreani. I primi due sono rimasti bloccati a oltre 4.500 metri di quota, gli altri non sono ancora stati localizzati. Le operazioni di soccorsi sono rese difficili dalle cattive condizioni del tempo. L'allarme è scattato sabato, quando hanno chiamato i soccorsi dopo essere rimasti bloccati in quota a causa della nebbia e delle condizioni meteo proibitive. «Non vediamo nulla, veniteci a prendere, rischiamo di morire congelati», hanno detto ai soccorritori.

Molte regioni sono interessate dal maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Oggi è allerta arancione sull'intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Toscana e su Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Molise. Gialla in altre 17 regioni. I danni si sono cominciati a contare già ieri. In Versilia, sferzata dalla pioggia e dalla grandine, c'è stata anche una piccola tromba d'aria e alcuni stabilimenti balneari di Marina di Pietrasanta hanno riportato seri danni. A Forte dei Marmi raffiche di vento fino a 107 chilometri orari. Sul litorale di Pisa in un'ora sono caduti oltre 80 mm di pioggia, una quantità enorme.

In Liguria è cominciata la seconda fase della perturbazione che da sabato sera sta interessando quasi tutta la regione, con maggiore intensità su centro e levante. In Lombardia l'allerta è stata prorogata fino a oggi. A causa delle forti piogge cadute nella zona di Milano, il Seveso e il Lambro hanno di nuovo raggiunto la soglia d'attenzione.