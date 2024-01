All'economia nessuno ha mai chiesto di avere una morale. Figuriamoci agli economisti. E così nessuno si scandalizza che in questi giorni, per via del World Economic Forum a Davos, quel posto dove si arriva col jet privato per progettare le città ciclabili, sia ormai impossibile trovare una escort in tutta la Svizzera. Come riferisce la stampa elvetica, i siti di incontri sono in tilt e i servizi delle accompagnatrici prenotati da mesi. Qualcuno si è persino preso la briga di calcolare il giro di affari della Davos a luci rosse. Risultato: 10 milioni di franchi. Cosa forse che ha spinto la Christine Lagarde a parlare di ottimistiche prospettive economiche mondiali. Beh, per le élite globaliste invitate a Davos - politici, miliardari, crème de la crème del capitalismo - non c'è dubbio, visto che la tariffa base per ingaggiare una escort (o un escort) nella settimana del forum si aggira sui 2mila franchi (2100 euro). Che possono arrivare a quattro volte tanto a seconda dei servizi opzionali. Le famose stock option.

Comunque, alta finanza e bassi istinti, non è l'overbooking degli Escort Services che infastidisce. Anzi. Semmai preoccupa lo spread fra l'intento morale delle tavole rotonde mattutine (sugli incentivi al lavoro femminile, le quote rosa aziendali, l'economia della parità di genere) e l'impennata serale degli aggiotaggi nelle suite dei Grand Hotel. Quando si dice investire nel futuro del mondo sfruttandone il mestiere più antico.