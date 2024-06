Amazon spia davvero i suoi utenti? Ecco come non far udire le nostre conversazioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Amazon è un'azienda di commercio elettronico statunitense che si è sempre più diffusa nel mondo, anche in Italia, arrivando addirittura ad entrare nelle nostre abitazioni con tutta una serie di dispositivi ormai famosi. Primo fra tutti, ovviamente, Alexa.

In molti temono che questi apparecchi così sofisticati possano rivelarsi un'arma a doppio taglio, e c'è chi vocifera di una funzione segreta che permetterebbe alla grande big del commercio di spiare le nostre conversazione. È davvero così?

In un'epoca come la nostra, in cui sempre più ricorriamo al digitale, è importante conoscere anche i rischi. I ripetuti acquisti online, ad esempio, ci espongono continuamente a possibili raggiri e truffe. Il pagamento online, ad esempio, è uno dei passaggi a cui prestare la massima attenzione, onde evitare guai. Anche inserire i nostri dati personali sulla rete costituisce un elevato rischio, e dovrebbe essere un'operazione ben ponderata e ragionata. Allo stesso modo, quando decidiamo di introdurre in casa determinati dispositivi elettronici è bene sapere che questi potrebbero rivelarsi degli "oggetti spia". Oggetti in grado di raccogliere informazioni, mettendo a repentaglio la nostra privacy.

Prendiamo come esempio, appunto, Amazon Alexa. Si tratta di un apparecchio intelligente, addirittura in grado di rispondere alle nostre domande. Un altro esempio, giusto per citarne un secondo, potrebbe essere anche Siri di iPhone. Pensiamo a quante operazioni sono in grado di effettuare questi strumenti. Alexa, è bene esserne consapevoli, registra le nostre conversazioni, anche quando non ci rivolgiamo a lei. Di fatto, Amazon sarebbe in grado di spiarci, venendo a conoscenza di tutti i dialoghi privati che avvengono fra le mura delle nostre case. Le registrazioni, infatti, avvengono anche quando non attiviamo Alexa con il comando vocale. Sono state molte le testimonianze a riguardo sui social.

Cosa fare? Chiaramente Amazon non ha interesse nello spiarci. Se però vogliamo evitare che le nostre conversazioni vengano registrate e poi magari rubate dagli hacker, basta ricorrere ad una specifica procedura. È sufficiente entrare in "Impostazioni Privacy" presente nella sezione "Account ed Elenchi" di Alexa, e poi scegliere l'opzione "Non salvara alcuna registrazione vocale". In questo modo non daremo più il consenso alla registrazione e Alexa non sarà più autorizzata ad annotare tutto ciò che avviene nella stanza in cui si trova.

Altra cosa che possiamo fare, è accertarci

di quante nostreè in possesso il dispositivo di Amazon. Basta chiedere all'azienda di fornircene una copia. Inoltrata la richiesta, il tutto dovrebbe arrivare entro massimo 72 ore.