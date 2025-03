“Ammiccano al sesso, contenta lei”. Lucarelli attacca Leotta: volano gli stracci

Ascolta ora 00:00 00:00

Accuse velate di sessismo, critiche personali e attacchi gratuiti a un brand famoso. Selvaggia Lucarelli punta il dito contro Diletta Leotta, volto di volto di "UPower”, leader nella progettazione di articoli destinati alla protezione e alla sicurezza negli ambienti di lavoro. La penna del Fatto Quotidiano non si limita a criticare la nuova pubblicità delle scarpe ma, come se non bastasse, mette nel mirino le scelte della 33enne catanese.

Anche se non è direttamente lei la protagonista del nuovo spot, Diletta Leotta ha comunque voluto fare un video dove pubblicizza le nuovissime scarpe Red Ego. Da qui la replica della Lucarelli: “Le pubblicità di Diletta Leotta per le solite scarpe infortunistiche sono sempre state brutte e vabbè. Hanno sempre avuto quel gusto anni ’90 nell’ammiccare al sesso, col corpo di Leotta al centro, raccontato come oggetto del desiderio maschile. Contenta lei“. Il riferimento è alle immagini dello spot che vedono come protagonista un bambino che rumane a bocca aperta mentre osserva una ragazza sul palco. Un semplice frame che ha fatto gridare alla “sensuallizzazione” e all’oggettivazione del corpo della donna.

“L’ultimo spot però fa un salto ulteriore: la pubblicità mette ancora al centro il corpo di Leotta con una ripresa di lei con minigonna inguinale e ripresa dal basso (e vabbè). Solo che questa volta lo sguardo maschile del desiderio, protagonista del solito spot sessualizzante, è quello di un bambino che avrà 7 anni“, ha aggiunto la firma del giornale diretto da Marco Travaglio.

Che poi, postando degli screenshot, ha lamentato i commenti presenti sotto il video in questione, definendo alcuni utenti uomini come "malati di fi*a“. Lucarelli poi è stata costretta a corregge, perché la cantante non è interpretata da Leotta ma da un'attrice.

Diletta, però, rimane comunque il volto della pubblicità: "Anche se la ragazza non è Leotta (comunque lo spot è costruito per lasciarlo credere), il discorso non cambia. Dispiace che esista uno spot del genere e che Leotta abbia accettato di esserne il volto" .