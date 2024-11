Avete queste videocassette in casa? Valgono anche 4mila euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Entrate nelle nostre case negli ormai lontani anni '90, le cassette VHS (Video Home System) stanno cominciando ad avere un certo valore nel mondo del collezionismo. Ci sono infatti tante persone che sarebbero disposte a sborsare anche delle fortune per avere alcuni pezzi.

La storia delle VHS fino a noi

Realizzate nel 1976 dalla compagnia giapponese JVC, le cassette VHS sono state il principale mezzo per la registrazione e la visione dei video fino agli anni 2000, quando sono cadute in disuso. Non solo. Sono state anche la massima via di distribuzione cinematografica. Nel 2000, con l'arrivo dei DVD, sono state letteralmente soppiantate e nel 2016 sono state annoverate fra le tecnologie del passato. In quell'anno, infatti, l'ultima azienda di produzione di VHS rimaste, la Funai Electric, ha cessato la produzione per via del calo delle vendite.

Col tempo il progresso è andato ancora oltre. Dal DVD siamo passati al blu-ray. In anni più recenti, infine, si sono affermate piattaforme video come Netflix e Prime Video, cosa che ha chiuso definitivamente la porta ai supporti fisici. Proprio per questa ragione le cassette rientrano oggi fra gli oggetti del passato da collezionare, e possiedono già un certo mercato.

I pezzi più ambiti

Chi possiede ancora alcune cassette VHS dovrebbe dare loro un'occhiata, perché potrebbe essere in possesso di un oggetto raro e molto ambito. Fra le VHS più ricercate troviamo di sicuro quelle della Walt Disney, azienda americana che negli anni ha prodotto dei veri e propri cult, con storie bellissime che tutti quanti noi ricordiamo, anche i meno affezionati.

I film della Disney sono molto ambiti e le cassette originali raggiungono cifre già considerevoli. Un esempio emblematico è Fantasia, film d'animazione del 1940, che su Ebay ha un prezzo di partenza che supera i 3.200 euro. Si sale ancora di più con La Bella e la Bestia, uscito nel 1993: in questo caso la cifra può tranquillamente arriavare a 9mila euro.

Uscendo dalla "saga" Disney, si entra nel grandioso franchise di Ritorno al Futuro, icona del cinema anni ottanta.

Una cassetta prima edizione del primo film della serie può arrivare anche a 65mila euro, come dimostrato dall'ultima vendita. Infine c'è un'altra saga, quella di, film del 1977. Una VHS è stata recentemente venduta a ben 60mila dollari.