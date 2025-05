Andrea Cherchi: "Con l’obiettivo catturo l’essenza di Milano"

Andrea Cherchi (Foto Michele Vanossi)

Andrea Cherchi, fotografo e giornalista milanese noto per il suo progetto “Semplicemente Milano” attraverso il quale racconta la città di Milano esplorando aspetti spesso nascosti della vita urbana, ha presentato presso la Centrale dell’Acqua di Milano, in Piazza Diocleziano 5, la sua mostra fotografica dal titolo: “Semplicemente MM”.

Un viaggio visivo attraverso Milano, che celebra i 70 anni di MM S.p.A., la storica azienda milanese che si occupa dei servizi idrici, della metropolitana e della gestione delle case popolari. La mostra, visitabile gratuitamente fino al 30 giugno (per informazioni è possibile visitare il sito ufficiale della Centrale dell’Acqua - www.centraleacquamilano.it) offre uno spunto di riflessione su come Milano sia fatta non solo di monumenti e palazzi storici, ma anche di persone e processi che operano quotidianamente per il buon funzionamento della città. Un incontro tra arte, impegno sociale e amore per la città.

Le immagini di Cherchi (insignito nel 2024 dell’Ambrogino d’Oro ndr) documentano il lavoro quotidiano che rende Milano una metropoli viva e funzionale, ma che spesso sfugge alla vista dei più. Il fotografo, con la sua sensibilità unica, racconta la città attraverso il lavoro di chi contribuisce a farla muovere e a renderla sempre più moderna.

“Onestamente penso sia anche l’occasione per riscoprire l’anima della città, quella che respira attraverso l’impegno di chi ogni giorno lavora, spesso nell’ombra, per migliorare la vita urbana.

E’ anche un evento che non solo celebra un’azienda storica, ma che invita tutti noi a riflettere sul valore del lavoro e delle persone che rendono Milano una città dinamica e sempre in evoluzione”, ha affermato Cherchi. Ci racconta più dettagliatamente la mostra in questa videointervista esclusiva per il Giornale.