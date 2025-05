Andrea Ruggieri a La Zanzara: “Basta guerra alle slot”

Il giornalista Andrea Ruggieri durante il suo intervento a La Zanzara

Nel corso della puntata de La Zanzara su Radio24, il giornalista Andrea Ruggieri ha criticato duramente l’impostazione sul tema del gioco pubblico, nel contesto della riforma attualmente coordinata dal Viceministro dell’Economia Maurizio Leo.

Le parole di Ruggeri

Il confronto è stato avviato dal conduttore Giuseppe Cruciani con una domanda: " Perché questo governo adotta una linea così proibizionista? ". Ruggieri non esita a rispondere con tono deciso: " Te lo dico subito, stanno cercando di riorganizzare il mercato legale, ma nel frattempo alcuni non smettono di attaccare le slot. Sono davvero stanco di questa situazione. Con i guadagni delle slot, che non causano danni, i baristi riescono a coprire le spese d'affitto ".

David Parenzo introduce poi il tema della ludopatia, ma Ruggieri risponde con una comparazione decisa: " Se fai l'equivalenza tra gioco e ludopatia, è come dire che il vino è sinonimo di alcolismo. Non possiamo proibire tutto ciò che ha a che fare con il vino solo perché alcune persone ne abusano

".

La portata economica

Il giornalista evidenzia successivamente l'importanza economica del settore, affermando: “ Il gioco legale crea 100 mila posti di lavoro, combatte il gioco illegale, contribuisce con tasse più elevate rispetto al gioco online, e ora il governo sta cercando di spostare tutto sull'online, che è meno sicuro per i giocatori e contribuisce meno alle casse dello Stato ”.